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Одесская «вторая главная»: десятилетие елки на Дерибасовской (фото)

Одесская «вторая главная»: десятилетие елки на Дерибасовской (фото)

«Вторая главная», «самая главная»… Список одесско-народных названий елки на Дерибасовской можно продолжать и продолжать.

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Недавно «Одесская жизнь» рассказала, как видоизменялась елка у городской мэрии. Самое время вспомнить, как менялся облик зеленой королевы зимних праздников на главной улице города. Кстати, с некоторыми любопытными фактами, которые уже стали историей.

2012

В Новый 2012 год Дерибасовская вступила, конечно же, со своей елкой. Кстати, елка на главной улице Одессы всегда собрана из сосен. Обычно меняется их количество, но елка всегда живая. Убрана она была красиво, но одесситы выражали недовольство стендом, на котором она была установлена. Его словно стащили с какой-то стройки, где он служил ограждением.

елка на Дерибасовской, 2012 год

елка на Дерибасовской, 2012, основа

Основа елки

2013

С установкой елки-2013 на Дерибасовской произошла некоторая «непонятка». Тогда почему-то витало предположение, что одной главной елки на Думской вполне хватит. В результате на Дерибасовской долго «красовался» пустой каркас. Саму елку все же установили, но лишь в День святого Николая. Ее высота была 10 метров.

елка на Дерибасовской, 2013 год

Фото: od.vgorode.ua

Кстати, в этом же году на Дерибасовской появилась знаменитая «бутылочная елка». Ее называли «Тарной».

Елка на Дерибасовской, бутылки

Елка из бутылок на Дерибасовской

2014

В Новый 2014 год Дерибасовская вступила и с новой елкой, и с новшеством. Вместе с зеленой красавицей на главной улице рядом стали возводить и то, что теперь именуется «Одесская ярмарка». Ее называли Рождественским рынком, деревянным рынком и т.д. Одесситов заверяли, что одесская ярмарка качественно ничем не будет отличаться от аналогичной парижской, на Елисейских полях. Напомним, «Одесская ярмарка» появилась на месте разрушенной гостиницы «Спартак».

Елка на Дерибасовской, 2014 год

Фото: culturemeter.od_.ua

Елка на Дерибасовской в 2014 году

Фото: dumskaya.net

2015

Елку-2015 на Дерибасовской почему-то начали собирать ближе к ночи. На грузовике подвезли сосны, которые тут же подпиливались возле новогодней ярмарки, пугая прогуливающихся одесситов.

Самый конец декабря «вывалил» такое количество снега, что главная улица «утонула» в нем, вместе со всеми своими елками. Впрочем, они достойно выстояли.

Елка на Дерибасовской, 2015 год

Январь 2015 года

Елка на Дерибасовской, 2015, снег

Елка еле устояла от снегопада последнего дня предыдущего года

У елки на Дерибасовской в январе 2015 года появился настоящий Рождественский вертеп. Народные гуляния прошли в тот год на главной улице города, что называется, масштабно.

2016

2016 год Дерибасовская встречала не только со своей обычной «второй главной», но и с Народной живой елкой, украшенной здесь же, со стороны Горсада. Ну а сама главная елка красовалась на красном в снежинках «постаменте». С наступлением сумерек переливалась синими огоньками.

Елка на Дерибасовской, 2016 год

Елка на Дерибасовской, 2016 год

Фото: pushkinska.net

елка, Горсад

Народная елка в Горсаду; украшали в конце декабря 2015 года

2017

В 2017 год Дерибасовская вступила богато иллюминированной, улица переливалась праздничными огнями, светящимися мега-шарами и прочими красотами. Елка на ней зажглась всевозможными красками. «Сказочная Дерибасовская!», — отзывались одесситы.

Елка на Дерибасовской, 2017 год

Фото: lumiere.ua

2018

Еще более «по-богатому» встречала Дерибасовская 2018 год. Елку на главной улице собрали из 400 молодых сосен, ее высота — 15 метров. Впечатление добавляла инсталляция в виде упряжки оленей с санями. Все это тоже переливалось огнями и стало желанной светодиодной фотозоной. Впечатлений добавлял улыбающийся «светящийся» мега-снеговик.

Елка на Дерибасовской, 2018 год

Фото: dumskaya.net

Олени на Дерибасовской

Дерибасовская, снеговик

Новогодняя Дерибасовская, 2018 год

2019

15 метров и 300 сосен — такой была елка-2019 на Дерибасовской. Устанавливать ее начали еще 8 декабря, а уже 11-го торжественно зажгли. Сама главная улица выглядела поскромнее, чем в предыдущие два года.

Елка на Дерибасовской, 2019 год

2020

Елку тоже установили довольно рано, оградили симпатичным «новогодним» заборчиком и обставили мега-игрушками. Задолго до нее, еще в ноябре, на Дерибасовской устанавливали и «малую» елку главной улицы, которая исчезла потом вместе с Роминой — этой вечной «Снегурочкой» Дерибасовской, привычно примерявшей очередной новогодний наряд.

2021

В наступающий год мы вступаем с теми же мега-игрушками у главной елки. Елку-2021 на главной улице города в этом году устанавливать не торопились. Непростой год словно подсказал: не надо никуда спешить…

Елка на Дерибасовской в декабре 2020 года

Такая она сегодня

Фото автора и из открытых источников

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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