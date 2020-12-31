На Приморском бульваре в Одессе появилась елка-лыжница (фото)

Наш одесский креатив: на Приморском бульваре установили светящуюся елку-лыжницу. Радует всех, кто любит елки необычные, из ряда вон, в общем, эксклюзив.

Ветки елки представляют из себя лыжи. Вместо дедов морозов-сантаклаусов рядом с елкой поселились три развеселых снеговика на коньках.

Все это светится-переливается огоньками. Елка многих веселит и забавляет. Еще бы: лыжи и коньки, когда Новый год приходит в Одессу при десяти градусах тепла. Зато все это выглядит очень позитивно и поднимает настроение.

Елка-лыжница установлена в самом начале Приморского бульвара, напротив дома № 1.

Напомним, что около памятника Дюку появился чисто одесский бык (фото)

Фото: Мария Котова