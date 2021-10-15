По состоянию на утро пятницы, 15 октября 2021 года, в Одесской области выявили 753 новых случая COVID-19, 16 жителей региона скончались.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины.

Коронавирус в Одессе и области

Согласно приведенным данным, в течении суток медики выявили в регионе 753 новых случаев заболевания коронавирусом. 16 человек от осложнений болезни скончались. 248 человек выздоровели.

В абсолютных цифрах по числу выявленных заболевших Одесская область на шестом месте в стране. Хуже дела обстоят в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Житомирской областях.

На сегодня общее число выявленных случаев коронавируса с момента начала пандемии в Одесской области выросло до 167 528. Умерли 3542 человека. Выздоровели 144 924 жителя региона.

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 12 октября официально подтверждено 13624 новых случаев COVID-19 против 18881 днем ранее. За сутки умерли 202 человека, выздоровели 4591 больной.

Всего, по состоянию на сегодняшний день, с начала пандемии в стране заразились COVID-19 2 610 889 человек. Умерли 60 137 больных, выздоровели 2 316 582 человек.

Как сообщалось ранее, на утро понедельника, 14 октября, в Одесской области выявили 1191 новый случай, 34 человека умерли.

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