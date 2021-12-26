Новости Одессы и Одесской области

Украина вводит бустерную дозу вакцины от ковид: кому она необходима?

Украина вводит бустерную дозу вакцины от ковид: кому она необходима?

В Украине вводится ревакцинальная (бустерная) доза вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Подписаться

Как сообщили в МОЗ, такое решение было принято с учетом соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и официальной позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Когда украинцы смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Читайте также: Вакцина, антибиотики и бустерная доза: ответы на актуальные вопросы о коронавирусе

Также в МОЗ сообщают, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Отмечается, что указанное решение актуально, учитывая временные рекомендации ВОЗ о том, что за неимением вакцин в мире, ревакцинальную дозу следует применять только для уязвимых категорий населения или при появлении данных о том, что с течением времени двух доз вакцины недостаточно для надлежащей защиты.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерную дозу вакцина от коронавируса в Украине могут ввести уже этой зимой.

Читайте также:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить