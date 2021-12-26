Украина вводит бустерную дозу вакцины от ковид: кому она необходима?

В Украине вводится ревакцинальная (бустерная) доза вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Как сообщили в МОЗ, такое решение было принято с учетом соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и официальной позиции Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Когда украинцы смогут получить бустерную дозу вакцины от COVID-19

Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Также в МОЗ сообщают, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Отмечается, что указанное решение актуально, учитывая временные рекомендации ВОЗ о том, что за неимением вакцин в мире, ревакцинальную дозу следует применять только для уязвимых категорий населения или при появлении данных о том, что с течением времени двух доз вакцины недостаточно для надлежащей защиты.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерную дозу вакцина от коронавируса в Украине могут ввести уже этой зимой.

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