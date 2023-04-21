Одесская область оказалась в топ-списке с наибольшим уровнем цен с начала года

Одесская область входит в тройку областей, в которых зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В среднем по стране с декабря 2022 года по март 2023 года потребительские цены выросли на 3 %. Наибольшее подорожание товаров и услуг по состоянию на март зафиксировано в Закарпатской (3,8%), Одесской (3,6 %) и Николаевской областях (3,4%).

Также в лидерах столица Украины, Киев, с показателем в 4 %. При этом в целом по Киевской области инфляция составила 102,4 %.

В среднем по стране с декабря 2022 года по март 2023 года потребительские цены выросли на 3 %. Это говорит о том, что к концу весны жителям Одессы и Одесской области следует ожидать подорожания продуктов питания. И это притом, что часть продуктов питания, такие как овощи, юг поставляет на рынок нашей страны.

Читайте также:

Фото: Государственная служба статистики Украины.