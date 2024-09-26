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Більше не Першотравневе: село біля Одеси офіційно отримало нову назву

Більше не Першотравневе: село біля Одеси офіційно отримало нову назву

Першотравневе село неподалік Одеси та ряд інших населених пунктів Одеської області сьогодні, 26 вересня офіційно отримали нові назви. Постанову прийняли ще 19 вересня, але набула сили вона лише сьогодні.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл та селищ в Одеській області, в рамках якої серед інших було перейменовано Першотравневе на Причорноморське.

Того ж дня вчергове намагалися перейменувати місто Южне на «Південне», але не змогли та відклали питання для окремої дискусії.

Тож, відтепер на шляху до Доброслава та Березівки з’явився старий новий населений пункт.

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