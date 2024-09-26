Більше не Першотравневе: село біля Одеси офіційно отримало нову назву

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл та селищ в Одеській області, в рамках якої серед інших було перейменовано Першотравневе на Причорноморське.

Того ж дня вчергове намагалися перейменувати місто Южне на «Південне», але не змогли та відклали питання для окремої дискусії.

Тож, відтепер на шляху до Доброслава та Березівки з’явився старий новий населений пункт.

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