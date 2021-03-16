Одесская филармония готовит богатую программу на свое 90-летие и ждет в гости президента

Одесская областная филармония начала подготовку к празднованию своего 90-летнего юбилея.

Как сообщили в пресс-службе филармонии, праздничные мероприятия запланированы в рамках фестиваля «90 лет в авангарде культуры» с 29 сентября по 3 октября текущего года.

Также сообщается, что свое согласие на участие в юбилейных мероприятиях уже дал президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу в декабре прошлого года.

Помимо главы государства, в филармонии ждут визита глав областных госадминистраций, руководителей Министерства культуры, а также многих как украинских, так и зарубежных деятелей культуры и искусства.

По словам директора филармонии Галины Зицер, в учреждении надеются, что до юбилейной даты проектные работы, связанные с ремонтом здания филармонии, будут завершены. Для этой цели государство уже выделило 7 миллионов гривен. Сам ремонт планируют начать после празднования юбилея.

Директор заведения напомнила, что Одесская филармония была создана одной из первых в Украине и на протяжении десятилетий была авангардом украинской культуры.

Что касается культурной программы, то планы филармонии таковы:

29 сентября 174-й филармонический сезон откроет Камерный оркестр под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука. Солист – заслуженный артист Украины Сергей Терентьев;

30 сентября состоится эстрадный концерт с участием солистов и коллективов филармонии;

1 октября – Камерный оркестр «Виртуозы Киева», художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий Яблонский;

2 октября в филармонии намечена программа «Мастера и вундеркинды» с участием солистов филармонии и учащихся одесской музыкальной школы им. П.С. Столярского;

В этот же день запланировано выступление Академического ансамбля украинской музыки, песни и танца «Чайка». Художественный руководитель и главный балетмейстер – заслуженный деятель искусств Украины Юрий Саакянц, главный дирижер – заслуженный артист Украины Дмитрий Притула;

3 октября пройдет Гала-концерт и торжественная церемония награждения творческого и административного коллектива филармонии «90 лет в Авангарде культуры».

Что ж, будем надеяться, что пандемия коронавируса не нарушит праздничные планы Одесской филармонии, и очередной локдаун осенью не введут.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Одесская филармония может получить статус «национальной».

Также сообщалось, что Одесскую филармонию отреставрируют по президентской программе. Сам ремонт предполагается завершить через два года.

Отметим, что здание филармонии, возведенное в конце XIX века, требует немедленного капитального ремонта.

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Фото: турагентство «Тудой-сюдой»