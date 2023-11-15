“Велика реставрація” триває: що відбувається в Одеській філармонії зараз

Про це повідомили у Одеській обласній держадміністрації.

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Заступник голови Одеської ОВА Андрій Фігель спільно з керівництвом Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства ОВА зустрівся з представниками підрядної організації, яка виконує ремонтно-реставраційні роботи будівлі Одеської філармонії. Обговорено питання своєчасного виконання робіт.

Першочерговим завданням є захист фундаменту будівлі від шкідливого впливу навколишнього середовища. Архітектор проекту надав поетапний план екстреного вирішення цієї невідкладної проблеми.

Також обговорено терміни виконання робіт та обстежено роботи зі зміцнення фундаменту всередині будівлі. До кінця року мають бути завершені протиаварійні та консерваційні заходи.

Одеська обласна філармонія заснована у 1931 році. 2021 року їй виповнилося 90 років. Це є пам’ятка архітектури національного значення. Унікальності будівлі надає й те, що дерев’яна стеля із ліванського кедра виконана без жодного цвяха. Головний зал на тисячу місць з краси та акустичних властивостей вважається одним із найкращих у Європі.

Нагадаємо, будівля Нової біржі, в якій розташована Одеська філармонія, вже давно перебуває в аварійному стані. На його ремонт у 2021 році в рамках президентської програми «Велика реставрація» виділили 30 млн грн при загальному бюджеті проекту робіт у 53,8 млн грн. Переможець тендеру, компанія «Екстер’єр-Дизайн», зобов’язалася зняти аварійні елементи декору та розібрати покрівлю будівлі, замінивши її тимчасовою, посилити фундаменти та стіни пам’ятника, зробити їхню гідроізоляцію та закласти тріщини.

У грудні 2021 року філармонію обнесли будівельним парканом, підрядник розібрав дах, через що почалися проблеми – зали філармонії почало заливати дощами.