Что случилось с крышей Одесской филармонии? (видео)

Еще не так давно мы радовались, что у властей, наконец, дошли-таки руки до здания Одесской областной филармонии (исторической Новой биржи) – памятника архитектуры национального значения. Его добавили в программу «Большой реставрации» и в декабре прошлого года капремонт вроде как стартовал… Но начавшаяся война оборвала все планы. А недавно стало известно, что у филармонии, похоже, начались проблемы.

Одесская журналистка Юлия Городецкая опубликовала у себя в Facebook нерадостное видео: на нем представлено, как после недавнего ливня концертный зал филармонии буквально залило водой.

«Внимание! На видео – Одесская филармония. И это не спецэффекты – это последний дождь! Он льет прямо внутри исторического здания, возведенного в конце 19 века архитектором Бернардацци»,

– прокомментировала Юлия Городецкая.

Увага! На відео — Одеська філармонія. І це не спецефекти — це останній дощ! Він ллє прямо всередині історичної будівлі, яку було возведено у кінці 19 сторіччя архітектором Бернардацці.

Компанія, яка вела у споруді «Велике будівництво», розібрала дах, хоча їх просили цього не робити. Та полишила все як є, коли через війну закінчилися кошти. В місті кажуть, що «кришує» тих будівельників Гриневецький. Я свічку не тримала, але таке кажуть. У будь якому випадку, треба щось терміново вирішувати. Той момент, коли навіть російських бомб не треба. Все самі( ПРОШУ ПОШИРИТИ Опубликовано Юлией Городецкой Четверг, 7 июля 2022 г.

Статья по теме: Легенды и были Одесской филармонии

В чем же причина случившегося потопа? Как оказалось, начавшая «большую реставрацию» компания-подрядчик разобрала крышу, хотя, по словам журналистки, их просили этого не делать. Но когда из-за войны кончились средства, оставила все как есть…

Юлия Городецкая призывает «что-то срочно решать».

«Тот момент, когда даже российские бомбы не нужны. Все сами»,

– с грустью отмечает она.

Напомним, здание Новой биржи, в котором располагается Одесская филармония, уже давно находится в аварийном состоянии. На его ремонт в рамках президентской программы «Большая реставрация» выделили 30 млн грн при общем бюджете проекта работ в 53,8 млн грн. Победитель тендера, компания «Экстерьер-Дизайн», обязалась снять аварийные элементы декора и разобрать кровлю здания, заменив ее временной, усилить фундаменты и стены памятника, произвести их гидроизоляцию и заделать трещины.

В декабре 2021 года филармонию обнесли строительным забором, но вскоре работы затихли.

Читайте также: