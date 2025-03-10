Об этом сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев.
О гибели Тараса Шевченко стало известно 9 марта, в День Рождения Великого Кобзаря.
“Не стало молодого, невероятно светлого человека, выдающегося скульптора Украинской Бессарабии. Его убила война, на которую для защиты страны он сразу пошел вместе с отцом Александром, как вторглось в нашу страну рашистское нашествие”, — сообщил Русев.
На месте бывшего полигона в рекреационной зоне «Тузловская Амазония» остались бетонные тумбы, которые креативные сотрудники парка решили использовать, как основу для установки арт-объектов.
Первое почетное место занял символ Тузловской Амазонии — кудрявый пеликан, фигуру из гипса изготовил Тарас Шевченко. Затем Тарас сделал скифскую бабу и сурка. Память о невероятно творческом и талантливом человеке, которого убила проклятая война, осталась в его удивительных творениях.
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