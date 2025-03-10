Про це повідомив співробітник нацпарку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

Про загибель Тараса Шевченка стало відомо 9 березня, у День Народження Великого Кобзаря.

«Не стало молодої, неймовірно світлої людини, видатного скульптора Української Бессарабії. Його вбила війна, на яку для захисту країни він одразу пішов разом із батьком Олександром, як вторглася в нашу країну рашистська навала», – повідомив Русєв.

На місці колишнього полігону в рекреаційній зоні «Тузловська Амазонія» залишилися бетонні тумби, які креативні співробітники парку вирішили використати, як основу для встановлення арт-об’єктів.

Перше почесне місце зайняв символ Тузловської Амазонії – кучерявий пелікан, фігуру з гіпсу виготовив Тарас Шевченко. Потім Тарас зробив скіфську бабу та бабака. Пам’ять про неймовірно творчу і талановиту людину, яку вбила проклята війна, залишилася в його дивовижних творіннях.

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