Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Александр Говденко служит в рядах легендарной 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с сентября 2024 года.

15 ноября 2024 боец, выполняя боевое задание на одной из передовых позиций возле села Антоновка Донецкой области, сумел заблаговременно заметить движение вражеской штурмовой группы. Александр проявил незаурядное хладнокровие и решительность — не медля, вступил в бой с превосходящим врагом.

Во время стрелкового боя Александр Говденко ликвидировал трех российских штурмовиков, другим пришлось отступить. Таким образом штурм был отбит, а позиция — сохранена.

Напомним, орденом «За мужество» III степени посмертно награжден житель с. Мирнополье Теплицкой громады Гечев Иван Иванович. Награду героя-пограничника вручили отцу.