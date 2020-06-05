Тарас Шевченко создал огромного пеликана для национального парка «Тузловские лиманы» (фото)

В Национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы» в Одесской области установили 400-килограммовую скульптуру кудрявого пеликана.

Статую поставили на кордоне «Тузловская Амазония», сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Создал скульптуру молодой скульптор Тарас Шевченко, который также работает в «Тузловских лиманах».

Статую официально презентуют в 14:00 сегодня, 5 июня, в Международный день охраны окружающей природной среды.

Что еще полезно знать о «Тузловских лиманах»?

Тузловские лиманы — группа солёных озёр лиманного типа общей площадью 206 км².

Название происходит от названия села Тузлы, расположенного на берегу озера Бурнас.

Как сообщалось, осенью 2019 вокруг «Тузловских лиманов» разразился скандал, когда браконьеры избили руководящих сотрудников национального парка. Руководство НПП утверждало, что браконьеров покрывают пограничники.

Фото: Иван Русев/Facebook

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