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Тарас Шевченко создал огромного пеликана для национального парка «Тузловские лиманы» (фото)

Тарас Шевченко создал огромного пеликана для национального парка «Тузловские лиманы» (фото)

В Национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы» в Одесской области установили 400-килограммовую скульптуру кудрявого пеликана.

Статую поставили на кордоне «Тузловская Амазония», сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Создал скульптуру молодой скульптор Тарас Шевченко, который также работает в «Тузловских лиманах».

Статую официально презентуют в 14:00 сегодня, 5 июня, в Международный день охраны окружающей природной среды.

Что еще полезно знать о «Тузловских лиманах»?

  • Тузловские лиманы — группа солёных озёр лиманного типа общей площадью 206 км².
  • Название происходит от названия села Тузлы, расположенного на берегу озера Бурнас.
  • Как сообщалось, осенью 2019 вокруг «Тузловских лиманов» разразился скандал, когда браконьеры избили руководящих сотрудников национального парка. Руководство НПП утверждало, что браконьеров покрывают пограничники.

Фото: Иван Русев/Facebook

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