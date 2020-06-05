Тарас Шевченко создал огромного пеликана для национального парка «Тузловские лиманы» (фото)

В Национальном природном парке (НПП) «Тузловские лиманы» в Одесской области установили 400-килограммовую скульптуру кудрявого пеликана.
Статую поставили на кордоне «Тузловская Амазония», сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.
Создал скульптуру молодой скульптор Тарас Шевченко, который также работает в «Тузловских лиманах».
Статую официально презентуют в 14:00 сегодня, 5 июня, в Международный день охраны окружающей природной среды.
Что еще полезно знать о «Тузловских лиманах»?
- Тузловские лиманы — группа солёных озёр лиманного типа общей площадью 206 км².
- Название происходит от названия села Тузлы, расположенного на берегу озера Бурнас.
- Как сообщалось, осенью 2019 вокруг «Тузловских лиманов» разразился скандал, когда браконьеры избили руководящих сотрудников национального парка. Руководство НПП утверждало, что браконьеров покрывают пограничники.
Фото: Иван Русев/Facebook