Беспокойный облсовет и новый каток: главные новости Одессы за 18 декабря

Вчера, в пятницу, 18 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

Одесский облсовет провел беспокойную сессию. Сначала у входа в здание облсовета произошла потасовка с полицией, затем представители оппозиционных партий заблокировали работу системы электронного голосования.

В итоге сессия все же стартовала. В частности, депутаты отменили решение о разрыве контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Между тем, стало известно, когда откроют главную новогоднюю елку Одессы, а также, что в новогодние и рождественские праздники в Одессе состоятся ставшие традиционными парады трамваев и троллейбусов.

А на Греческой площади начали делать ледовый каток.

Фото Татьяны Сяровой