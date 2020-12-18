На Греческой площади в Одессе начали делать ледовый каток (фото)

В Одессе на Греческой площади начали делать ледовый каток.

Его откроют в комплексе других локаций и аттракционов ко Дню святого Николая и новогодне-рождественских праздников. Работы проводит КП “Стадион “Спартак”.

“19 декабря откроется новогодняя карусель возле памятника Дюку де Ришелье, в Летнем театре начнет работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади заработает ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств”, – сообщили в мэрии Одессы.

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Фото: Татьяна Сярова