Сессия Одесского облсовета: потасовка с полицией, разбитое стекло и голосование руками (фото, видео)

Одесский облсовет проводит беспокойную сессию. У входа в здание облсовета произошла потасовка с полицией.

Это произошло, после того, как полиция не пропустила в здание совета депутатов горсовета Одессы. В результате разбито стекло на входной двери в здание облсовета.

Сама работа работа сессии оказалась фактически заблокированной представителями оппозиционных партий (ОПЗЖ и партия Шария), которые потребовали свободный доступ в сессионный зал. Они заблокировали работу системы электронного голосования, в результате чего оставшиеся депутаты “большинства” решили голосовать руками.

Напомним, драка в облсовете была и на прошлом заседании.

Фото: Одесса-медиа