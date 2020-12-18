Одесские троллейбусы выйдут на парад (видео)

В Одессе в новогодние и рождественские праздники состоятся ставшие традиционными парады трамваев и троллейбусов.

Таких парадов, как сообщала “Одесская жизнь”, будет три – на День святого Николая (19 декабря), перед Новым годом и на Рождество (то, что 7 января).

Первыми стартуют троллейбусы. Они пройдут с парадом от ул. Инглези через Адмиральский проспект, проспект Шевченко, ул. Пушкинскую и ул. Ришельевскую. Начало – 19 декабря в 19-00, сообщили в мэрии Одессы.

Читайте также: Фейерверк будет: как в Одессе встретят Новый год-2021? (видео)