В Одесском облсовете передумали увольнять директора худмузея Ройдбурда

Сегодня, 18 декабря, на сессии Одесского областного совета отменили решение облсовета от 4 сентября 2019 года о разрыве контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Отметим, что в предварительной повестке сессии облсовета этого вопроса не было, но его внес в повестку дня депутат от «Европейской солидарности» Юрий Басюк.

За отмену увольнения проголосовали 43 депутата. При этом сам Ройтбурд от голосования воздержался.

Как сообщала «Одесская жизнь», 1 сентября 2019 года депутаты облсовета уволили Ройтбурда с занимаемой должности. Тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявлял, что не подпишет решение об увольнении Ройтбурда.

11 февраля 2020 года Приморский райсуд Одессы признал увольнение Ройтбурда незаконным.

Решением от 28 мая 2020 года Одесский апелляционный суд постановил отказать Александру Ройбурду в удовлетворении иска к Одесскому облсовету и отменил решение Приморского суда Одессы.

Фото: УСИ