Вечер трагической субботы в Одессе: руины разрушенного дома освещают свечи

Этим вечером огонь свечей освещает руины разрушенного дома, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Кроме того, весь сегодняшний день неравнодушные одесситы приносили на место, где уже почти сутки трудятся спасатели, воду, одноразовую посуду, продукты питания и теплые вещи.

«Гордимся нашими людьми, которые не оставляют в беде друг друга», – отмечают по этому поводу в одесской мэрии.

С ночи на месте трагедии благотворительными организациями организовано питание для оперативных служб, коммунальщиков и жильцов пострадавшего дома. Работает пункт обогрева.

По информации оперативного штаба, с просьбой предоставить временное жилье обратился один человек.

По данным ГСЧС, по состоянию на вечер субботы, 2 марта, из-под завалов извлекла тела 8 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 9 человек и спасены – 5.

Работы будут продолжаться до последнего кирпича, заверили спасатели.

Ранее сообщалось, что в дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, вернули отопление.