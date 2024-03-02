Вечер трагической субботы в Одессе: руины разрушенного дома освещают свечи

Сегодяшняя суббота, 2 марта 2024 года, стала в Одессе трагической: ночная террористическая атака путинских рашистов забрала жизни 8 мирных граждан, в их числе двое маленьких детей… И сегодня одесситы весь день несли на место страшной трагедии цветы, игрушки и свечи.
Этим вечером огонь свечей освещает руины разрушенного дома, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».
Кроме того, весь сегодняшний день неравнодушные одесситы приносили на место, где уже почти сутки трудятся спасатели, воду, одноразовую посуду, продукты питания и теплые вещи.
«Гордимся нашими людьми, которые не оставляют в беде друг друга», – отмечают по этому поводу в одесской мэрии.
С ночи на месте трагедии благотворительными организациями организовано питание для оперативных служб, коммунальщиков и жильцов пострадавшего дома. Работает пункт обогрева.
По информации оперативного штаба, с просьбой предоставить временное жилье обратился один человек.
По данным ГСЧС, по состоянию на вечер субботы, 2 марта, из-под завалов извлекла тела 8 погибших, в том числе двух детей. Пострадали 9 человек и спасены – 5.
Работы будут продолжаться до последнего кирпича, заверили спасатели.
Ранее сообщалось, что в дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, вернули отопление.