Атака по Одесі 2 березня: стало відомо про нові жертви трагедії (ОНОВЛЕНО)

За повідомленням обласного управління ДСНС, пошукові роботи тривали всю ніч.

Станом на 9:00 ранку неділі, 3 березня 2024 року, з-під завалів дістали тіла 8 загиблих, у тому числі двоє дітей.

«Продовжуються роботи з вилучення з-під завалів ще однієї людини»,

– пишуть рятувальники.

Цю інформацію підтвердив і голова Одеської ОВ Олег Кіпер. За його даними, дев’ята жертва трагедії – жінка.

«Кількість жертв російської дронової атаки збільшилася до 9. Наразі триває деблокування тіла загиблої жінки»,

– написав Кіпер.

А через кілька хвилин він додав, що поряд із тілом жінки рятувальники щойно виявили ще одного загиблого немовля.

«Попередньо, дитині нема й рочку… Рятувальники продовжують розбирати завал»,

– додав глава ОВА.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 9.50 з-під завалів вилучено 10 загиблих, з яких 3 дитини, повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 2 березня 2024 року, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 «шахедів» вдалося збити, але один дрон прилетів у житлову дев’ятиповерхівку. повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Ця трагедія стала в Одесі наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. На другому місці – ракетний удар по ЖК «Тірас» 23 квітня 2022 року – тоді загинули 9 людей, зокрема вагітна жінка та 3-місячна дівчинка Кіра.

На згадку про загиблих сьогоднішню неділю, 3 березня, оголошено в Одесі та області Днем жалоби.