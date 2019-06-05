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Новости Одессы и Одесской области

Аркадия: курортный сезон начался, а пляж еще не готов

Аркадия: курортный сезон начался, а пляж еще не готов

Пляж “Аркадия” встречает курортный сезон несколькими стройками, в том числе недостроенной «Ротондой». Хотя городские власти обещали привести место отдыха в прилежный вид до начала лета.

«Ротонда» – одна из достопримечательностей пляжа “Аркадии”. Две лестницы, которые ведут на неё с пляжа всё еще закрыты, так как ступенек на них, можно сказать, нет.аркадия

А рядом, на набережной, возвышаются стопки плитки.пляж аркадия

Однако действует соседняя лестница, по которой можно спуститься к морю.ротонда

Такую же чудесную картину можно наблюдать на другом конце пляжа. Строительство там ведется уже давно.

аркадияОграждающий стройку забор оставил посетителям всего лишь небольшой проход.

Не совсем понятно, что конкретно там будет, так как никаких информационных табличек нет, а рабочие на стройплощадке немногословны.аркадия пляж

Пройдясь по набережной, можно заметить ещё несколько «неполуготовых» сооружений. Правда, это уже не такие крупные стройки, которые перекрывают или частично перекрывают дорожки или спуски. Например, ремонт крыш помещений или строительство беседок некоторых кафе и ресторановаркадия пляж

Несмотря на это, у одесситов и гостей города никак не поубавилось желание прогуляться по набережной. На одном из самых застроенных пляжей Одессы всегда можно найти как разнообразить свой отдых – особенно туристам, которые кроме как погреться на солнце и искупаться, ищут другие развлечения.аркадия пляж

Уже во всю работают экскурсионные автомобили по Трассе здоровья – от Аркадии до Лажерона.

аркадия пляжТакже открыли сезон два знаменитых клуба: «Ibiza» и «Itaka», ждет посетителей аквапарк: цена за вход от 350 грн до 1500 грн.

аркадия пляжКроме того, принимают гостей тир, детские площадки, разнообразные рестораны, кафе, много прочего.аркадия пляж

Отметим, что на платных пляжах отведено место для бесплатного отдыха и уже около месяца как приступили к службе спасатели.аркадия пляж

Туалет на набережной наш корреспондент нашел лишь один – он бесплатный.аркадия пляж

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как начали подготавливать пляжи Одессы к лету:

16 ст. Б. Фонтана,

10-13 ст. Б. Фонтана,

Аркадию,

Дельфин и Чкаловский

Ланжерон и Отраду,

Лузановку.

Также мы рассказывали, как спасатели чистили акватории пляжей перед купальным сезоном, где можно найти в Одессе бесплатные пляжи и сколько стоит припарковаться у моря в курортный сезон.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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