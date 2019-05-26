Сколько в Одессе стоит проехать к пляжу, или путь к морю через шлагбаум?

С началом курортного сезона в Одессе появляются прибрежные парковки с заоблачными ценами. Хотите на своем автомобиле приехать к пляжу, чтобы искупаться? Сначала, заплатите минимум 40 гривен, и вам откроет путь один из шлагбаумов, установленных при въезде в прибрежную зону. Законно ли это?

«Золотые берега» одесских пляжей

КП «Одестранспарксервис» утверждает, что вмешиваться в деятельность таких парковок не может. Потому что не парковки это вовсе, а автостоянки. К автостоянкам земельные участки, расположенные в прибрежной зоне, отнесены решением Одесского горсовета. Потому тарифы там регулируются непосредственно оператором в зависимости от его внутренней хозяйственной деятельности. Ни исполком, ни «Одестранспарксервис» влиять на них не могут. Наличие паркоматов на стоянках законом не предусмотрено. Правда, для предприятий-операторов парковок и стоянок на морском побережье установлен максимально высокий коэффициент сбора. Так что, судя по всему, 50 грн. за въезд – это еще цветочки

Директор «Одестранспарксервис» Владислав Томкевич считает подобные крутые тарифы абсолютно адекватными. «Они и должны быть максимальными», – убежден чиновник, – для снижения транспортного потока. В общем, выше тарифы – чище прибрежный воздух.

Почем плата за экологию?

И действительно, во всем мире пользоваться такими парковками очень дорого. Люди хотят отдыхать в экологически чистых местах, а не пробираться к пляжу сквозь скопление машин. И зеленые зоны в автостоянки не все хотят превращать. Так почем сегодня в одесской прибрежной зоне плата за экологию?

Гагаринское плато, у гостиницы «Одесса» — первые 20 минут бесплатно, потом 50 грн.

Спуск к морю на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана — 50 грн.

Въезд в Лузановку — 40 грн.

Морвокзал — 25 грн./час.

Аркадия — 30 грн./час.

Ланжерон, стоянка возле дельфинария — 40 грн./час.

Монополист со шлагбаумом

А вот на 13 ст. Большого Фонтана шлагбаум установлен за километр от платной стоянки. Рядом в бесхозной зоне расположена вдвое большая по площади территория, также включенная в перечень участков для парковки. Но проехать туда можно, только заплатив владельцу шлагбаума 50 гривен. Свободно спуститься к пляжу – лишь на 10-й станции. Не делать же водителю круг в 3-4 км. Приходится платить.

По словам Владислава Томкевича, участок этот находится в частной собственности. Дорога к морю номинально считается пешеходной зоной. В общем, пожелают владельцы и вообще дорогу к морю перекроют.

Правда, в Одесском областном отделении Антимонопольного комитета Украины придерживаются другого мнения. Частник всего лишь арендует эту стоянку – принадлежащий городской громаде земельный участок площадью 440 квадратных метров, где были созданы 45 машиномест. Потому АМКУ направил предписание исполкому Одесского горсовета с требованием оператору этой стоянки незаконно установленный шлагбаум снести. Разбираться в ситуации поручено КП «Одестранспарксервис». Что с этого будут иметь одесситы — увидим…

Ланжерон

Стоимость парковки до въезда на территорию Ланжерона, возле арки, – 30 грн. в час. Паркоматов тут нет, вместо него два парковщика.

Если машину решили оставить возле дельфинария, то стоимость увеличится на 10 гривен. Здесь водителей «обилечивают» возле шлагбаума. Однако потом расчет «в руки».

Аркадия

Рядом с Аркадия-сити уже давно установлен шлагбаум на улице Генуэзской. Одновременно это и плата за парковку. В этом году цена — 30 грн. в час.

13-я станция Большого Фонтана

Известный всем отдыхающим «на Фонтане» шлагбаум во время купального сезона собирает стометровые очереди на выезд.

Здешний «стоп-контроль» не взымает плату конкретно за парковку, а берут «за въезд». Стоимость – 50 гривен на целый день.

Впрочем, на любой парковке можно остановиться на 10-15 минут бесплатно. Для такси ровно 15 минут. А вот на 13-й станции Б. Фонтана все же придется дать деньги, но обещают вернуть, если заехать на территорию не более чем на 15 минут.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала о стоимости парковки и законности оплаты за нее в центре Одессы.

Фото: Артем Виноградов