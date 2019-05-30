Муниципальные пляжи Одессы: где на побережье можно отдохнуть бесплатно?

Пляжи в Одессе растянулись на 30 км побережья Черного моря. Береговая линия в нашем городе является муниципальной собственностью. Это означает, что все пляжи принадлежат муниципалитету. Однако по договору их могут сдать в аренду частным лицам. В мэрии считают, что таким образом Одесское побережье плавно выходит на новый уровень экономической эффективности.

Между тем, на сегодняшний день осталось порядка 12 участков пляжей, которые являются муниципальными. На что могут рассчитывать отдыхающие на бесплатном пляже?

Два режима пользования

Фактически все пляжи города являются муниципальными, однако они имеют разные режимы пользования:

пляжи с общим режимом пользования (природные и искусственные пляжи, которые не находятся в аренде) — обустроенные пляжи для общего пользования, содержащихся за счет бюджетных средств;

пляжи со специальным режимом использования — переданные в аренду берегоукрепительные сооружения в виде искусственных пляжей, которые содержатся за счет арендаторов, и часть территории которых на основании договора обустроена для предоставления платных услуг пляжного сервиса повышенного качества.

Получается, что муниципальные пляжи — это те участки побережья, которые не сданы в аренду, иначе говоря — это пляжи с общим режимом пользования. Обслуживает данную территорию КП «Побережье Одессы».

Также, по словам директора предприятия Александра Байло, есть, так называемые, дикие пляжи, эти зоны не оборудованы согласно правилам эксплуатации пляжей и соответственно не предназначены для использования.

Где искать муниципальные пляжи?

В этом курортном сезоне осталось 12 песчаных зон с общим режимом пользования. Они располагаются:

на природном пляже для людей с инвалидностью «Лузановка»;

на пляже «Собачий» между траверсами №9 и №10;

на пляже «Дельфин» между траверсами №10 и №10-а;

на пляже «Аркадия» от траверса №1 возле «Ротонды»; между траверсами №1 и №2; между траверсами №2 и №3; (участок между траверсами №1-2 и №1-2в готовится для сдачи в аренду).

на пляже «Курортный» между траверсами №6-б и №7 (для людей с инвалидностью); между траверсами №7 и №7-а; между траверсами №12 и №13 (пляжные виды спорта); между траверсами №13 и №14;

на пляже «Золотой берег» между траверсами №15-а и №16; между траверсами №16 и №16-а (от арендатора ОО «Одесский областной союз ветеранов-десантников» в сторону траверса №16-а).

Как разграничивают территорию?

Чиновники совместно с Антимонопольным комитетом подготовили новые правила эксплуатации пляжей, которые стали частью правил благоустройства города. Новые нормы предполагают увеличить до 40% размер свободной территории от платных услуг (ранее эта норма была 30%).

— Этого соотношения мы стараемся придерживаться при согласовании схем на этот год. 30-40% пляжа будут свободны от платных услуг на территориях арендованных пляжей, — рассказал директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор.

До начала купального сезона, а именно до 1 июня, на каждом пляже будут установлены информационные таблички, где будет четко обозначена зоны бесплатного пляжа и арендуемого. Там же будут указаны телефоны, по которым отдыхающие смогут сообщить о нарушениях.

— При нарушениях на арендуемых пляжах будем включать все рычаги, вплоть до судебных исков и разрыва договора с такими арендаторами, — уточнил директор департамента коммунальной собственности.

Следить за соблюдением правил на практике будут специальные мобильные группы департамента коммунальной собственности.

Как готовят пляжи к курортному сезону?

Ежегодно в начале курортного сезона, независимо от режима пользования пляжами, ответственные за содержание пляжей лица обеспечивают:

приведение пляжа в соответствие с утвержденной схемой дислокации, подсыпку чистого песка и восстановление территории пляжа в случае ее уменьшения вследствие природных процессов, санитарную очистку территории, его оборудование;

организацию работы спасательного поста и медицинского обслуживания на территории пляжа;

обследование дна акватории, отведенного для купания людей в пределах территории соответствующего пляжа, его очистку от посторонних предметов;

пожарную безопасность на территории пляжа;

размещение информационного стенда у входа на пляж;

получение заключения комиссии о готовности пляжа к курортному сезону;

средствами, обеспечивающими свободный доступ лиц с инвалидностью в зону отдыха (пандусы, перила и так далее), при необходимости, связанной с крутизной склона;

радиофикацию с целью доведения необходимой информации и организации разъяснительной работы о мерах безопасности на воде среди отдыхающих.

Что искать на муниципальном пляже?

На территории таких пляжей устанавливаются и содержатся в надлежащем санитарном состоянии следующие элементы:

теневые навесы;

кабинки для переодевания;

душевые кабины;

питьевые фонтанчики;

устройство для мытья ног;

топчаны, шезлонги;

дорожки;

элементы детских, спортивных или других площадок;

урны (на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 25 м);

туалеты.

Кроме того, при эксплуатации пляжей предусмотрена:

уборка берега, раздевалок, мойка тары и дезинфекция туалетов, а также перевозка собранных отходов ежедневно в 8.00 утра;

Дополнительно не менее 3 раз в течение дня уборка песчаной зоны от большого мусора;

на песчаных пляжах не реже 1 раза в неделю механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок подлежит выравниванию.

Элементы благоустройства коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы являются предметами общего неограниченного бесплатного пользования.

Что запрещается на городских пляжах?

На территории пляжей с общим режимом пользования запрещается размещение любых сооружений или элементов, за исключением тех, что используются коммунальными предприятиями, обслуживающими прибрежную территорию нашего города.

На искусственных пляжах с общим режимом пользования запрещается предоставление платных услуг пляжного сервиса и размещение связанных с этим объектов и элементов.

А вот на территории природных пляжей с общим режимом пользования допускаются платные услуги. Такое право дается коммунальным предприятиям, которые обслуживают прибрежную территорию г. Одессы.

СПРАВКА «ОЖ»

Что такое схема дислокации? Это детальный чертеж плана территории пляжа с изображением внешних границ пляжа, территории прохода, территории элементов благоустройства, территории отдыха, ее составляющих, в том числе территории пляжного сервиса (при наличии), мест размещения инвентаря, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства, а также других особенностей использования территории пляжа;

Что такое траверс? Поперечная балка, перекладина, а также поперечная перегородка, стенка, плита специального назначения. В Одессе траверсы используют в виде пирсов, вдоль пляжей, как элемент берегоукрепительного сооружения.

Фото: Артём Виноградов