Анекдот дня: случай на одесской швейной фирме

Доброе утро, Одесса! Те, кому сегодня рано на работу – скорее проснуться и взбодриться, а те, кому не надо, могут еще поспать. Но и тем и другим все же не помешает чуть-чуть утренней зарядки в виде хорошего одесского юмора.

– У нас на складе лежат двести пар летних штанов, – говорит в октябре хозяин одесской швейной фирмы.

– Давайте пошлем их в провинцию, – предлагает руководитель.

– Но сейчас их там никто не купит.

— Почему же? Надо только правильно подойти к делу. Мы пошлем нашим клиентам пакеты с товаром, где в накладных будет указано восемь пар, а в пакет положим десять. Цену рассчитаем так, чтобы получить свои деньги. Наши клиенты обрадуются возможности нас обмануть – и оставят пакеты себе.

Хозяину мысль показалась великолепной. Пакеты с накладными отправили.

Через неделю хозяин орет на руководителя:

— Идиот, что вы натворили! Ни один клиент не оставил товар у себя, но все вернули только по восемь пар!

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