Анекдот дня: випадок на одеській швейній фірмі

Доброго ранку, Одеса! Ті, кому сьогодні рано на роботу – швидше прокинутися і підбадьоритися, а ті, кому не треба, таки можуть ще поспати. Але і тим і іншим все ж не завадить трохи ранкової зарядки у вигляді доброго одеського гумору.

– У нас на складі лежать двісті пар літніх штанів, – каже в жовтні господар одеської швейної фірми.

– Давайте надішлемо їх до провінції, – пропонує керівник.

– Але зараз їх там ніхто не купить.

– Чому ж? Треба тільки правильно підійти до справи. Ми надішлемо нашим клієнтам пакети з товаром, де в накладних буде вказано вісім пар, а в пакет покладемо десять. Ціну ж розрахуємо так, щоб отримати свої гроші. Наші клієнти зрадіють можливості нас обдурити – і залишать пакети собі.

Господарю думка здалася чудовою. Пакети з накладними надіслали.

Через тиждень господар репетує на керівника:

– Ідіоте, що ви накоїли! Жоден клієнт не залишив товар у себе, але всі повернули тільки по вісім пар!

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