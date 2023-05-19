Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Фима просит Жору взять его жену

Анекдот дня: Фима просит Жору взять его жену

Утро доброе, Одесса! Итак, какой день нынче? Пятница-разврат… Ну, в общем, день, когда можно начинать отдыхать от тяжелых трудовых будней и когда можно позволить себе некоторые вольности… Но предупреждаем! Во-первых, все-таки дождитесь вечера (и да минуют нас вражеские козни!), а, во-вторых, меру все же следует знать.

Но поскольку сейчас утро и не все еще проснулись и взбодрились, поможем вам это сделать при помощи нашщего традиционного одесского анекдота:

– Жора, давай поменяемся женами!

– Фима, но у меня нет жены…

– Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!

Карикатура про жену и любовницу

Жена ушла к другому, карикатура

Не менее забавные анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить