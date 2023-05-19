Анекдот дня: Фима просит Жору взять его жену

Утро доброе, Одесса! Итак, какой день нынче? Пятница-разврат… Ну, в общем, день, когда можно начинать отдыхать от тяжелых трудовых будней и когда можно позволить себе некоторые вольности… Но предупреждаем! Во-первых, все-таки дождитесь вечера (и да минуют нас вражеские козни!), а, во-вторых, меру все же следует знать.
Но поскольку сейчас утро и не все еще проснулись и взбодрились, поможем вам это сделать при помощи нашщего традиционного одесского анекдота:
– Жора, давай поменяемся женами!
– Фима, но у меня нет жены…
– Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!
Не менее забавные анекдоты:
- Как уложить женщину в Одессе?
- Абрам, Сара, любовник и доктор;
- Про Сему и ночное удовольствие;
- К кому пришел в гости Цукерман?
- Циля предложила Моне поменяться местами.