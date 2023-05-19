Анекдот дня: Фима просит Жору взять его жену

Утро доброе, Одесса! Итак, какой день нынче? Пятница-разврат… Ну, в общем, день, когда можно начинать отдыхать от тяжелых трудовых будней и когда можно позволить себе некоторые вольности… Но предупреждаем! Во-первых, все-таки дождитесь вечера (и да минуют нас вражеские козни!), а, во-вторых, меру все же следует знать.

Но поскольку сейчас утро и не все еще проснулись и взбодрились, поможем вам это сделать при помощи нашщего традиционного одесского анекдота:

– Жора, давай поменяемся женами!

– Фима, но у меня нет жены…

– Ладно, тогда возьми мою. Я тебя умоляю!

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