Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что советует Софочка желающим похудеть

Анекдот дня: что советует Софочка желающим похудеть

Доброе утро, неунывающия ни при каких обстоятельствах Одесса! Ну вот и весна настала… По крайней мере, календарная. А там и до лета недалеко. И именно сейчас самое время начинать воплощать в жизнь мечту многих из нас – «похудеть к лету». А уж как это сделать правильно, вам подскажет героиня нашего сегодняшнего анекдота:

– Софочка, я прочитала, что для похудения нужно пить активированный уголь.

– Циля, чтобы похудеть, нужно его не пить, а разгружать!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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