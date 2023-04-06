Анекдот дня: что советует Софочка желающим похудеть

Доброе утро, неунывающия ни при каких обстоятельствах Одесса! Ну вот и весна настала… По крайней мере, календарная. А там и до лета недалеко. И именно сейчас самое время начинать воплощать в жизнь мечту многих из нас – «похудеть к лету». А уж как это сделать правильно, вам подскажет героиня нашего сегодняшнего анекдота:
– Софочка, я прочитала, что для похудения нужно пить активированный уголь.
– Циля, чтобы похудеть, нужно его не пить, а разгружать!
Еще больше анекдотов:
- От чего плачут мамы Семы и Бори?
- Циля хочет соблазнить мужа подруги;
- Муж купил Сарочке кухонный комбайн;
- После развода Циля сильно поправилась.