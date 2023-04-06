Анекдот дня: что советует Софочка желающим похудеть

Анекдот дня: О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза? Доброе утро, одесситы. Рабочая неделя в разгаре, а значит нам не до походов на Привоз. Зато можно подготовиться заранее, перед выходными. И опыт Розы Марковны из сегодняшнего анекдота вполне может пригодиться. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как просыпается по утрам Роза Моисеевна Доброе утро, одесситы! Рабочие будни… А рано вставать по утрам иной раз ох как неохота! Знакомая проблема? Ну так знайте – она не только ваша! ПОДРОБНЕЕ

В Одессе увидели свет более сотни маленьких украинцев За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 122 маленьких украинца, среди которых три пары близнецов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одессит обращается к угрюмой продавщице… Доброе утро, одесситы! Хотя сегодня и понедельник, да и погода на самая весенняя, хмуриться точно не стоит. А потому читайте наш анекдот, улыбайтесь и и так, с улыбкой, шагайте смело весь день. ПОДРОБНЕЕ