Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Сема, велосипед и пианино

Анекдот дня: Сема, велосипед и пианино

Доброе утро выходного дня, одесситы. Отдыха — это всегда хорошо. А если впереди праздник — еще лучше. Мы же традиционно публикуем для вас свежий одесскии анекдот. Потому что юмор наше все.

— Семочка, будешь себя хорошо вести, купим тебе велосипед!

— А если плохо?

— Тогда пианино!

малыш и пианино

Еще анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: из жизни одесских нищих
    Анекдот дня: из жизни одесских нищих

    Приветствуем вас, одесситы, и все примкнувшие к таковым! Предпасхальные (ну, или, по-церковному, страстные) дни – это время, когда можно и даже нужно творить добрые дела. Так что советуем вам присмотреться внимательно: может кто-то из ваших близких и не только нуждается в вашей помощи?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как в Одессе настроение поднимают – забавная фотоподборка
    Как в Одессе настроение поднимают – забавная фотоподборка

    Такое впечатление, что Одесса твердо решила, что каждый шаг по нашим улицам должен хоть чуть-чуть, но постараться поднять настроение. Настроение поднимают: арт-объекты, названия заведений, реклама, объявления и, конечно, одесские штучки. Порой – те же рекламные, порой – которые «просто так». Вот вам небольшая подборочка, которая вызвала улыбку у корреспондента «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: чем привлекателен четверг?
    Анекдот дня: чем привлекателен четверг?

    Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня четверг… Да, еще не пятница и уж точно не воскресенье, но… Да, конечно, каждый день недели по-своему хорош, но в чем особенность именно четверга? Давайте попробуем разобраться вместе с нашим сегодняшним анекдотом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: сколько весит килограмм на Привозе?
    Анекдот дня: сколько весит килограмм на Привозе?

    Одесситы, надеемся дела у вас идут хорошо. А если вам кажется, что не очень, напоминаем, что с улыбкой и шуткой любые трудности по плечу. 

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: кого таки боится храбрый Мойша?
    Анекдот дня: кого таки боится храбрый Мойша?

    Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня мы пожелаем вам быть уверенными в себе и ничего и никого не бояться. А если и побаиваться, то самую малость.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить