Анекдот дня: Роза Марковна и секс по телефону

День добрый, одесситы! Ну, надеемся, что он будет добрый. И пожелаем-ка мы вам работы плодотворной и любви огромной. А у кого по какой-то причине с любовью «в реале» не заладилось, так тут тоже выход есть! Например, службы специальные… И в одну из них, как оказалось, устроилась на работу наша старая знакомая Роза Марковна:

Разговаривают одесситки:

– Ты в курсе, что Роза Марковна теперь в «Сексе по телефону» работает?

– Так ей же почти восемдесят!

– Зато она от своего ревматизма так натурально стонет – мужики на том конце провода с ума сходят!

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