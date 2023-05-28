Анекдот дня: сколько счастья привалило Моне?

Привет, одесситы, и все, примкнувшие к таковым! Что бы такого пожелать вам всем в этом, пускай, возможно, не совсем погожий, но все же выходной день?.. А пожелаем-ка мы вам, чтобы на вас свалилось счастье. Вот только пусть его будет ровно столько, чтобы не завалило.

И наш сегодняшний анекдот – о том, что случилось у нашего доброго знакомого Мони:

Моня выиграл в лотерею крупную сумму денег.

– И как это восприняли у тебя дома? – спрашивает Абрам.

– Все радовались, а тёща – та совсем онемела!

– Вот сколько счастья сразу привалило!

Хотите больше анекдотов? Их есть у нас: