Анекдот дня: сколько счастья привалило Моне?

Привет, одесситы, и все, примкнувшие к таковым! Что бы такого пожелать вам всем в этом, пускай, возможно, не совсем погожий, но все же выходной день?.. А пожелаем-ка мы вам, чтобы на вас свалилось счастье. Вот только пусть его будет ровно столько, чтобы не завалило.
И наш сегодняшний анекдот – о том, что случилось у нашего доброго знакомого Мони:
Моня выиграл в лотерею крупную сумму денег.
– И как это восприняли у тебя дома? – спрашивает Абрам.
– Все радовались, а тёща – та совсем онемела!
– Вот сколько счастья сразу привалило!
Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:
- Абрам купил лотерейный билет;
- Почему водитель маршрутки святее раввина?
- Моня рассказал, почему перестал ходить на свадьбы;
- Может ли Моня поцеловать свою невесту?
- Моня тянется к звездам.