Анекдот дня: как просыпается по утрам Роза Моисеевна

В Одессе увидели свет более сотни маленьких украинцев За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 122 маленьких украинца, среди которых три пары близнецов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одессит обращается к угрюмой продавщице… Доброе утро, одесситы! Хотя сегодня и понедельник, да и погода на самая весенняя, хмуриться точно не стоит. А потому читайте наш анекдот, улыбайтесь и и так, с улыбкой, шагайте смело весь день. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про Сему и ночное удовольствие Доброе утро, одесситы! Да, с Юмориной в эти годы…так сказать, не очень ладится. Однако будем надеяться, что это временно. Хотя не следует забывать и о том, что «творцы» юмора и хорошего настроения – мы сами. ПОДРОБНЕЕ