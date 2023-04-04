Анекдот дня: как просыпается по утрам Роза Моисеевна

Доброе утро, одесситы! Рабочие будни… А рано вставать по утрам иной раз ох как неохота! Знакомая проблема? Ну так знайте – она не только ваша!
И сегодня мы узнаем, как просыпается по утрам одесситка Роза Моисеевна:
– Роза Моисеевна, вы по утрам хорошо просыпаетесь?
– Фира, хорошо по утрам просыпается только сахар мимо чашки!
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