Погода на 2 июля. В Одессу возвращается жара

Почти весь июнь Одесса изнывала от жары. Гостям и горожанам, которые находятся в отпуске, было полегче — они могли провести день на берегу моря, периодически окуная раскаленное тело в прохладные волны. А вот остальным одесситам пришлось несладко.

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