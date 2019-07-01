Погода на 2 июля. В Одессу возвращается жара

Столбики термометров поднимутся завтра в Одессе до 38 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью составит 20-22 градуса. Ветер 7-12 метров в секунду.
Столбики термометров поднимутся завтра в Одессе до 38 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура ночью составит 20-22 градуса. Ветер 7-12 метров в секунду.
Почти весь июнь Одесса изнывала от жары. Гостям и горожанам, которые находятся в отпуске, было полегче — они могли провести день на берегу моря, периодически окуная раскаленное тело в прохладные волны. А вот остальным одесситам пришлось несладко.ПОДРОБНЕЕ
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.ПОДРОБНЕЕ
Укргидрометцентр прогнозирует в понедельник дождь в Одессе.ПОДРОБНЕЕ
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