Афиша бесплатных событий Одессы 1-4 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Лекция “Маркетинг как по нотам”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 1 июля, 19:00

Что: Французская киноклассика в Зеленом. «Глаза без лица», Жорж Франжю

Где: Парк Шевченко “Зеленый театр”

Когда: 1 июля, 21:30

Что: Открытие выставки “Олег Соколов. 100 работ к 100 летию”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 2 июля, 15:00

Что: Открытие выставки “Космос, краска и коты”

Где: Вице-адмирала Жукова, 2 , Болгарский центр культуры

Когда: 2 июля, 17:00

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 2 июля, 18:30

Что: Благотворительный концерт “Пушкин в Одессе”

Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина

Когда: 3 июля, 15:00

Что: Елена Дукельская. “Чудесная юла”. Презентация книги

Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов

Когда: 3 июля, 17:00

Что: Лекция “Наследие Юрия Дмитренко”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 3 июля, 20:00

Что: Фестиваль “Квітка папороті”

Где: Саврань

Когда: 4-7 июля