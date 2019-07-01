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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 1-4 июля

Афиша бесплатных событий Одессы 1-4 июля

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Лекция “Маркетинг как по нотам”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 1 июля, 19:00

Что: Французская киноклассика в Зеленом. «Глаза без лица», Жорж Франжю
Где: Парк Шевченко “Зеленый театр”
Когда: 1 июля, 21:30

Что: Открытие выставки “Олег Соколов. 100 работ к 100 летию”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 2 июля, 15:00

Что: Открытие выставки “Космос, краска и коты”
Где: Вице-адмирала Жукова, 2 , Болгарский центр культуры
Когда: 2 июля, 17:00

Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 2 июля, 18:30

Что: Благотворительный концерт “Пушкин в Одессе”
Где: Пушкинская, 13, Музей Пушкина
Когда: 3 июля, 15:00

Что: Елена Дукельская. “Чудесная юла”. Презентация книги
Где: Маразлиевская, 7 , Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 июля, 17:00

Что: Лекция “Наследие Юрия Дмитренко”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 3 июля, 20:00

Что: Фестиваль “Квітка папороті”
Где: Саврань
Когда: 4-7 июля

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