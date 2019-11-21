Администрация морских портов Украины требует от России компенсацию за утраченное имущество в Крыму

Стоимость имущества АМПУ, которое присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет 1,24 млрд грн. Требование о компенсации администрация портов направит Правительству РФ к концу этого года. Одновременно в администрации говорят, что не соглашаются с какими-либо правовыми основаниями для оккупации и аннексии украинского полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины на своем сайте.

Это уже вторая попытка АМПУ получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму, в связи с временно неподконтрольными активами. Ранее госпредприятие предоставляло информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека. По подсчетам администрации, убытки, понесенные из-за аннексии Крыма, составили 1,24 млрд грн.

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно Правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — сказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Отсчет можно будет начать с конца этого года. Так как соответствующее письменное уведомление будет направлено Правительству РФ к концу 2019 года. Интересы администрации в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP.

«Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП «АМПУ» судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины», – отметили в АМПУ.

Фото: АМПУ

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