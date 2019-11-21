Отключение воды в ж/м «Ленпоселок» города Одесса 22 ноября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене 2-х ЗК Ду=300мм, по адресу ул. Крайняя,18,
В связи с чем, 22 ноября 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды следующим потребителям города:
- ул. Тираспольское шоссе,
- ж/м«Ленпоселок»,
- пос. Дзержинского.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)