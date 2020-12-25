Новости Одессы и Одесской области

2020-й в фото: чем жила Одесса в этом году (фото)

2020-й в фото: чем жила Одесса в этом году (фото)

Уходящий 2020-й год был непростым, но в то же время достаточно насыщенным всевозможными событиями. «Одесская жизнь» подготовила подборку фото, отражающих самые показательные из них.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В начале года Белой Крысы у главной одесской елки на Думской площади обосновался мышиный король с троном. А на Приморском бульваре открылась традиционная ярмарка. Ничто не предвещало необычного, мягко говоря, года.

главная елка

Главная елка Одессы в преддверии 2020 года

новогодняя ярмарка

И никакой еще социальной дистанции!

Но в марте грянул карантин, и многие планы кардинально поменялись. Опустели Дерибасовская и Горсад, закрылась одесская ярмарка.

карантин в Одессе

Улица Дерибасовская в марте 2020 года

Май-июнь 2020 года ознаменовались в Одессе несколькими «домопадами». Только в мае случилось три обрушения, в том числе на улице Торговой, 20:

обрушение на Торговой в Одессе

На месте обрушения на Торговой, 20

А ночью 10 июня рухнула часть дома на улице Ясной:

обрушение дома на Ясной в Одессе

Дом на Ясной после обрушения

Лето. Карантин карантином, а пляжный отдых – по расписанию! И курортный сезон, хоть и с некоторыми ограничениями, стартовал:

Лузановка, пляж

На пляже в Лузановке

А в августе прямо на пляже 13-й станции Большого Фонтана появились не совсем обычные «посетители». Их установили в рамках фестиваля свободных искусств «Солнечное сердце»:

инсталляция на пляже в Одессе

Железные «пляжники»

железные фигуры установили на пляже

В сентябре 2020 года завершилась долгая эпопея с танкером «Делфи» – многострадальное судно спустя несколько месяцев после аварии убрали с акватории пляжа «Дельфин» и отбуксировали в Черноморск.

попытка поднять танкер Делфи

«Делфи» «в гостях» у «Дельфина»

Одно из главных политических событий уходящего года – местные выборы, состоявшиеся 25 октября. А предшествовала им агитация. Иногда – довольно странная:

предвыборный билборд в Одессе

Билборды, заполонившие Одессу накануне выборов

предвыборный билборд, Зе

А 15 ноября одесситы выбирали мэра во втором туре:

билборд, Труханов

6 ноября 2020 года не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Карантин и здесь внес свои коррективы – легендарного сына Одессы похоронили в Москве, а одесситы несли цветы к дому его детства.

у дома Жванецкого в Одессе

У дома Михаила Жванецкого в Одессе на Старопортофранковской. 133

В ноябре 2020 года в Черноморке «живописно грохнули» здание бывшего санатория им. Иванова, позже – противотуберкулезной больницы №1.

в Черноморке снесли санаторий

На месте снесенного санатория

А еще был у нас карантин выходного дня… Или черная пятница?

черная пятница

«Чернопятничный» карантин

карантин выходного дня

Хотя Привоз все равно работал:

одесский Привоз, карантин

На Привозе во время карантина выходного дня

Но что-то все же было закрыто:

карантин выходного дня

Киевстар на карантине

Декабрь 2020 года. И снова главная елка на Думской. А на Приморском бульваре наверное впервые появилась карусель. И уже по традиции дан старт рождественско-новогодним гуляниям… А каким будет грядущий год – покажет время.

главная елка на Думской

Главная елка Одессы в декабре 2020 года

карусель

Карусель на Приморском бульваре

Читайте также: Азбука «Одесса-2020»: итоги года – в алфавитном порядке.

Фото Марии Котовой, Марии Шевчук, Артема Виноградова, Ивана Мягченкова и Татьяны Сяровой

Заглавное фото: Фокус

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить