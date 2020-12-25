2020-й в фото: чем жила Одесса в этом году (фото)

Уходящий 2020-й год был непростым, но в то же время достаточно насыщенным всевозможными событиями. «Одесская жизнь» подготовила подборку фото, отражающих самые показательные из них.

В начале года Белой Крысы у главной одесской елки на Думской площади обосновался мышиный король с троном. А на Приморском бульваре открылась традиционная ярмарка. Ничто не предвещало необычного, мягко говоря, года.

Но в марте грянул карантин, и многие планы кардинально поменялись. Опустели Дерибасовская и Горсад, закрылась одесская ярмарка.

Май-июнь 2020 года ознаменовались в Одессе несколькими «домопадами». Только в мае случилось три обрушения, в том числе на улице Торговой, 20:

А ночью 10 июня рухнула часть дома на улице Ясной:

Лето. Карантин карантином, а пляжный отдых – по расписанию! И курортный сезон, хоть и с некоторыми ограничениями, стартовал:

А в августе прямо на пляже 13-й станции Большого Фонтана появились не совсем обычные «посетители». Их установили в рамках фестиваля свободных искусств «Солнечное сердце»:

В сентябре 2020 года завершилась долгая эпопея с танкером «Делфи» – многострадальное судно спустя несколько месяцев после аварии убрали с акватории пляжа «Дельфин» и отбуксировали в Черноморск.

Одно из главных политических событий уходящего года – местные выборы, состоявшиеся 25 октября. А предшествовала им агитация. Иногда – довольно странная:

А 15 ноября одесситы выбирали мэра во втором туре:

6 ноября 2020 года не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Карантин и здесь внес свои коррективы – легендарного сына Одессы похоронили в Москве, а одесситы несли цветы к дому его детства.

В ноябре 2020 года в Черноморке «живописно грохнули» здание бывшего санатория им. Иванова, позже – противотуберкулезной больницы №1.

А еще был у нас карантин выходного дня… Или черная пятница?

Хотя Привоз все равно работал:

Но что-то все же было закрыто:

Декабрь 2020 года. И снова главная елка на Думской. А на Приморском бульваре наверное впервые появилась карусель. И уже по традиции дан старт рождественско-новогодним гуляниям… А каким будет грядущий год – покажет время.

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Фото Марии Котовой, Марии Шевчук, Артема Виноградова, Ивана Мягченкова и Татьяны Сяровой

Заглавное фото: Фокус