Предвыборная агитация в Одессе: кто кого или кто с кем? – фоторепортаж

В преддверии местных выборов одесские улицы переполнены агитационной рекламой в полном разнообразии. Фотографии и лозунги кандидатов можно увидеть на столбах, билбордах, заборах и даже людях. Об этом очередной фоторепортаж “Одесской жизни”.

На Проспекте Шевченко буквально через каждые сто метров можно встретить специально оборудованную палатку, в которой волонтеры раздают буклеты с программой определенной партии или кандидата.

А рядом с остановкой «Куликовое поле» в нескольких метрах друг от друга обосновались сразу три палатки разных партий. Возникает ощущение, что они не конкурируют между собой, а работают сообща.

Фото автора