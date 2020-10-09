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Предвыборная агитация в Одессе: кто кого или кто с кем? – фоторепортаж

Предвыборная агитация в Одессе: кто кого или кто с кем? – фоторепортаж

В преддверии местных выборов одесские улицы переполнены агитационной рекламой в полном разнообразии. Фотографии и лозунги кандидатов можно увидеть на столбах, билбордах, заборах и даже людях. Об этом очередной фоторепортаж “Одесской жизни”.

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На Проспекте Шевченко буквально через каждые сто метров можно встретить специально оборудованную палатку, в которой волонтеры раздают буклеты с программой определенной партии или кандидата.

А рядом с остановкой «Куликовое поле» в нескольких метрах друг от друга обосновались сразу три палатки разных партий. Возникает ощущение, что они не конкурируют между собой, а работают сообща.

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1 комментарий
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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Viktoria Kalina
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Viktoria Kalina

какое огромное количество денег пущены на ветер! Видно легко достались.

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