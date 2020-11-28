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Одесские магазины: карантин выходного дня или черная пятница? (фото)

Одесские магазины: карантин выходного дня или черная пятница? (фото)

Корреспондент «Одесской жизни» выясняла, как в городе проходит очередной карантин выходного дня, «удивительно совпавший» с черной пятницей. На сей раз прошлись в районе Привоза, где находится несколько торговых центров и крупных магазинов. Итак, что же у нас — карантин выходного дня или продолжение черной пятницы с торгово-покупательским ажиотажем?

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ТЦ «Новый Привоз» закрыт. Большое скопление людей у входа связано с тем, что здесь расположен банкомат.

Закрыты на Пантелеймоновской все крупные магазины «Конфискат», «Мегаспорт», обувной.

Здесь же — сразу два торговых центра «Фокстрот»: на углу с Екатерининской и с Преображенской. Один открыт. В тот, что на углу с Преображенской, меня впустили, но предупредили, что «работаем на заказ». То есть, вы заранее заказали — и пришли только получать. То же самое — в «Эльдорадо». «Цитрус» работает в режиме интернет-магазина и доставки. Вы заказываете товар — и получаете его в удобном для вас магазине. То же самое — в магазинах «Алло».

Ну а вообще тема «работаем только на заказ» — это зачастую очень удобная форма покупки в карантин выходного дня. Да, на входе вас спрашивают, заказывали ли вы что-либо, иногда и стол у входа стоит, и вас дальше не пустят. Но это еще ничего не значит. Если вы даже ничего заранее не заказывали, но вам нужно купить, к примеру, утюг, вы его благополучно приобретете. То же самое — в магазинах подарков.

Ну и раз уж мы в районе Привоза, то сразу отметим в очередной раз: на самом известном рынке города — торговый аншлаг. Торгуют, как обычно, всем — и продуктами питания, и одеждой-обувью-игрушками-посудой-техникой.

карантин и черная пятница
Фокстрот, Одесса
Эльдорадо, карантин
магазин, карантин
магазины Конфискат и Цитрус
магазин одежды
магазин закрыт
салон Алло
магазин, карантин выходного дня
Эльдорадо в Одессе

Напомним, с 21 ноября в Одессе ввели карантин выходного дня.

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Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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