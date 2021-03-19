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Новая жизнь старой Одессы: что скрывает улица Пастера? (видео)

Новая жизнь старой Одессы: что скрывает улица Пастера? (видео)

Улица Пастера (бывшая Херсонская) протянулась от Старопортофранковской до Преображенской. Что примечательно: эта улица почти 100 лет не переименовывалась, а это большая редкость для Одессы.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Эта улица берет свое начало от известной лестницы Херсонского сквера и начинается с дома №1, на который эта лестница словно выводит вас из Молдаванки в центр Одессы.

Обратите внимание на домик с башенками – он словно не отсюда – маленький, ветхий, но по-прежнему живой и жилой.

А напротив – красавец-дом №2, пребывающий в состоянии «полураспада» – сама живая история. Здесь находилась Одесская бактериологическая станция.

Фасады зданий на улице Пастера усыпаны мемориальными табличками. Сложно перечислить имена тех, кто здесь жил и работал.

Что еще скрывает эта старейшая и мемориальная одесская улица? Об этом – наше новое видео.

Хотите узнать больше? Читайте об улице Пастера ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее мы путешествовали по одесской улице Одария, а также рассказывали, чем примечательна улица Осипова и как поживает улица Степовая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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