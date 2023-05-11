Одесский порт исключают из наследия ЮНЕСКО (фото, видео)

Территорию Одесского морского порта все же будут исключать из комплексной охранной зоны Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом во время рабочего совещания по выполнению рекомендаций ЮНЕСКО сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, согласно рекомендациям международной организации ЮНЕСКО следует расширить комплексную охранную зону, но порт нужно перевести в буферную зону. Часть рекомендаций от международной организации Одесса и Украина должны выполнить до июня 2023 года, часть – до февраля 2024 года.

«Мы получили рекомендации от Комитета ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников и исторических мест, касающиеся расширения объекта всемирного наследия в пределы комплексной охранной зоны, а также исключение Одесского порта, но включение его в буферную зону. Мы должны рассмотреть все варианты и предоставить свои предложения», – сказал Геннадий Труханов.

Также на совещании обсудили варианты усиления правового регулирования с целью защиты от ненадлежащего строительства и усовершенствования системы управления и мониторинга.

Напомним, что на майской сессии Одесского городского совета Геннадий Труханов озвучил вопрос, что Одесский морской порт следует исключить из наследия ЮНЕСКО.

Кроме этого, городские власти будут готовить дизайн-код внешнего вида охранной зоны улиц и домов: пластиковые балконы, кондиционеры на фасадах, агрессивная реклама должны быть демонтированы. А вот фасады, реклама, летние площадки, клумбы, фонари должны быть в едином дизайне.

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