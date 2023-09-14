Одесские кофейни: «подорожные» анекдоты и рекламные котики (фоторепортаж)

Маленькие одесские кафе — это, скажу вам, нечто. Зазвать на чашку кофе или чего-то еще — это не так просто: не те времена… Людей нужно как-то привлечь, «оторвать» вас от проблем и т.д. Подобрали мы для вас современные уличные «картинки» на эту тему. Улыбайтесь!

Анекдот вам в помощь!

Кажется, старый одесский анекдот становится рекламным достоянием современных кафе. Одесские подорожники (штендеры) теперь призывают потенциального посетителя с помощью анекдота.

Тот анекдот может и старый, но на штендере выглядит как новенький. Завтра можно встретить другой. Так идешь себе — прочтешь, улыбнешься, а дальше, может, и забредешь на кофе, чай, какао или еще что-нибудь.

Анекдотический ассортимент пока небольшой, часто повторяется, но это только начало. Важны два направления: здесь «прекрасно пахнет кофе» (конкретика!), или что-то чисто одесское (это всегда привлекает!)…

Без котиков — никак!

А вот одесские котики все больше завоевывают рекламные страницы в жизни наших кофеен. Кажется, рекламных дел мастера пришли к выводу: реклама без котика — это как кофейня без посетителей.

Нарисованные котики зазывают, просто улыбаются, что-то спрашивают о капучино, а то и просто взывают в мегафон: «Кофе возьми!». Так-то ж нарисованные…

А вот на днях встретили мы «рекламопушистика», проживающего в кафе и даже ставшего местным любимцем.

Что же касается котика, который у нас на глазах рекламировал (да еще как!) домашние настойки, то здесь, как говорится, «без слов»…

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Фото: Мария Котова.