Цены на Привозе в разгаре ноября: где арбузы и что там с яйцами? (фоторепортаж)

Вот и ноябрь достиг зенита. На Привозе все привычно: люди обходят лужи, прицениваются… Происходят и некоторые недоразумения.
Это яйца или орехи?
Человек с большой сумкой спрашивает:
– Это арбуз?
– Нет, вы же видите: кабак. (Кстати тыквы какие-то «особые», они действительно похожи на арбузы…).
– А где арбузы?
– Не сезон.
– На клубнику тоже не сезон. Но она же есть.
– Послушайте, у меня кабак. Я из него при всем желании арбузы не сделаю… Что за люди?!.. Вот дайте им арбуз в ноябре – и все!..
***
Около яиц – две женщины:
– Ну вот ты говорила, что яйца сейчас бриллиантовые. Да, есть по девяносто гривен. Но вот же есть и по сорок.
– Да ты присмотрись к этим, что по сорок. Они же по размеру на орехи похожи!..
Ну а что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-45 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 35-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-40 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 90-110 грн;
- караси – 50-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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