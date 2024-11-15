Цены на Привозе в разгаре ноября: где арбузы и что там с яйцами? (фоторепортаж)

Это яйца или орехи?

Человек с большой сумкой спрашивает:

– Это арбуз?

– Нет, вы же видите: кабак. (Кстати тыквы какие-то «особые», они действительно похожи на арбузы…).

– А где арбузы?

– Не сезон.

– На клубнику тоже не сезон. Но она же есть.

– Послушайте, у меня кабак. Я из него при всем желании арбузы не сделаю… Что за люди?!.. Вот дайте им арбуз в ноябре – и все!..

***

Около яиц – две женщины:

– Ну вот ты говорила, что яйца сейчас бриллиантовые. Да, есть по девяносто гривен. Но вот же есть и по сорок.

– Да ты присмотрись к этим, что по сорок. Они же по размеру на орехи похожи!..

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-45 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 35-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 35-60 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-40 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 90-110 грн;

караси – 50-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Фото автора