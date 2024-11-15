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Цены на Привозе в разгаре ноября: где арбузы и что там с яйцами? (фоторепортаж)

Цены на Привозе в разгаре ноября: где арбузы и что там с яйцами? (фоторепортаж)

Вот и ноябрь достиг зенита. На Привозе все привычно: люди обходят лужи, прицениваются… Происходят и некоторые недоразумения.

Это яйца или орехи?

Покупатель на Привозе

Человек с большой сумкой спрашивает:

– Это арбуз?

– Нет, вы же видите: кабак. (Кстати тыквы какие-то «особые», они действительно похожи на арбузы…).

– А где арбузы?

– Не сезон.

– На клубнику тоже не сезон. Но она же есть.

– Послушайте, у меня кабак. Я из него при всем желании арбузы не сделаю… Что за люди?!.. Вот дайте им арбуз в ноябре – и все!..

***
Около яиц – две женщины:

Цены на яйца на одесском Привозе, ноябрь 2024 г.

– Ну вот ты говорила, что яйца сейчас бриллиантовые. Да, есть по девяносто гривен. Но вот же есть и по сорок.

– Да ты присмотрись к этим, что по сорок. Они же по размеру на орехи похожи!..

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 35-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Овощи на Привозе, перец
Овощи на одесском Привозе
Привоз: цены на овощи
Овощи на Привозе, крытый корпус

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-40 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн.
Фрукты на Привозе в ноябре
Одесский Привоз: цены на фрукты
Яблоки на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.
Цены на молочную продукцию: Одесса, Привоз
Привоз: фета и не только

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
Привоз: мясной корпус
Привоз: цены на сало

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Сколько на Привозе стоит рыба

  • толстолобик – 90-110 грн;
  • караси – 50-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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