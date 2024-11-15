Последствия массированного удара по Одессе: повреждены жилые дома, церковь, тысячи одесситов остались без отопления

О последствиях российского удара по Одессе 14 ноября рассказали в мэрии и Одесской ОВА.

В результате ракетно-дроновой атаки погибла 35-летняя женщина, которая спала под окном. Уже известно о 10 пострадавших. Среди них — 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. В тяжелом состоянии находится 22-летний парень, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь.

В результате вражеского обстрела в городе много разрушений, по шести разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели уже ликвидировали. В центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, в нем горели квартиры.

Повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного заведения.

Также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы.

Поврежденная ветка теплосети, которая отапливала 220 многоквартирных жилых домов, 7 детских садов, 4 школы. Без отопления остались более 40 тысяч человек. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 22 младенца и их мамы. Без тепла они не останутся — роддом сможет обогреться автономно, используя генераторы и обогреватели.

Сейчас оперативные службы работают над восстановлением трубопровода, который был поврежден в нескольких местах.

«Планируем завершить ремонтные работы до 8 утра, после чего начнем подавать теплоноситель в систему», — говорят в мэрии.

Утром на каждой локации, где пострадали дома, начнут работу оперативные штабы. Там одесситам помогут оформить материальную помощь на восстановление поврежденного жилья, сообщил председатель Приморской районной администрации Марат Королев.

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