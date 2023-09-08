Осенью в Украине подорожает важный продукт: названа причина

Уже этой осенью, как ожидается, в Украине поднимутся цены на один из важных продуктов – сливочное масло. По мнению аналитиков, причиной подорожания является увеличение внутреннего спроса на рынке.

Анализируя ситуацию, эксперты аналитической платформы «Инфагро» указывают, что производство сливочного масла в текущем году выросло, а экспорт был выше только в первом полугодии, в целом по году он будет меньше.

«Уже сейчас в большинстве случаев производители считают экспорт масла невыгодным, за исключением продажи небольших партий по высокой цене в Азербайджан, Молдову или Казахстан. Поставки в ЕС так и не начались. Не исключена возможность его импорта из этого региона в межсезонье 2023/2024»,

– сказано в сообщении.

При этом не исключено, что и на мировых рынках цены на масло могут вырасти. В таких условиях, прогнозируют эксперты, подорожание украинского масла может быть еще более существенным.

Отметим, что в последнее время в украинских супермаркетах наблюдается тенденция к подорожанию сливочного масла.

Так, масло сливочное торговой марки «Селянское» 72,5% жирности стоит в супермаркетах 69,91 грн за 200 г, а популярный бренд «Яготинское» продается в «Сильпо» по 86,69 грн, а в АТБ его можно купить по 79,90 за 180 г.

В то же время, как отмечают эксперты, украинская молочная продукция сейчас проигрывает зарубежной по ряду причин. Это сокращение производства в Украине (и, как следствие, рост цен на отечественную продукцию), конкурентные цены на импортируемую продукцию и падение покупательной способности населения. Из-за этого на прилавках супермаркетов появилось все больше импортного сливочного масла, молока и сыров, которые порой даже дешевле отечественной «молочки».

Напомним, что в осенне-зимний период стоимость многих продуктов питания будет расти в связи с необходимостью их хранения и расходами на топливо. Это касается не только молочных продуктов, но и овощей, яиц и мяса.

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Источник: infagro.com.ua, фото: minfin.com.ua и Главред