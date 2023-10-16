Хлеб в Одессе подорожает с ноября: какой будет новая цена?

Как образуется цена на хлеб

— Мука дорожает каждую неделю примерно на 5-7%. За сентябрь и первую неделю октября – более чем на 15%. И топливо подорожало более чем на 10% за последний месяц.

Около 30% себестоимости хлеба составляет муку, а топливо – примерно 12%. С учетом подорожающего и газа мы прогнозируем минимальное подорожание хлеба на 6-7% до конца года. На один килограмм это около 1–1,5 гривны. К примеру, сейчас отпускная стоимость с завода обеденного хлеба за один килограмм составляет примерно 22 гривны. А будет составлять 23,50. Но по сравнению с тем, как подорожала электроэнергия для бытовых потребителей и другие виды продуктов питания, не думаю, что это будет заметно.

Корректировка цен на сырье

— У нас есть контракты на какое-нибудь вспомогательное сырье: сахар, сливочное масло, подсолнечное масло, дрожжи. Но все они пересматриваются каждую неделю, в зависимости от ценовой ситуации на рынке. К сожалению, наши отношения с торговыми сетями такого не позволяют – мы должны предупредить их о подорожании продукции не менее месяца. И на днях подписал письма, что с 1 ноября будем повышать цены. Мы вынуждены это сделать.

Будет ли новый рост цен до конца года, будет зависеть от ситуации на рынке муки. Если мельники будут вынуждены закупать его слишком дорого, на какой отметке остановится цена, никто не знает.

А в новом году подорожание однозначно следует ждать. Потому что курс доллара в бюджет в следующем году заложен на уровне 41,2 гривны. Это на 10% больше, чем сейчас. Мы отчасти зависим от этого. Но то же топливо (бензин, дизель) на 100% зависят от курса валюты. Так же и упаковочные материалы. Если курс вырастет, то снова нужно будет поднять цены на хлебобулочные изделия.

О качестве муки

— Урожай собрали большой, но качественной муки – не хватает. Чтобы сделать хлеб, а не какую-то лепешку, мельникам нужна качественная мука.

Есть шесть классов пшеницы: первые три – это пищевая пшеница, остальные три – так называемая кормовая. Муку для мягкого, рыхлого хлеба можно изготовить исключительно из пшеницы II и III класса с добавлением I класса. Из IV класса вообще невозможно сделать такую ​​муку. Урожайность пшеницы II и III класса была низкой, поэтому следует ограничить ее экспорт. А учитывая, что Украина сейчас в состоянии войны и нуждается в средствах, почему-то на государственном уровне это решение не принимается.

О зарплатах пекарей

— Повышение цен на хлеб на зарплату работников не повлияет – расходы закладываются только на расходники. При этом у нас едва ли не самые низкие зарплаты на рынке труда Одесщины. Ведь хлеб – это продукт ежедневного использования, поэтому он изначально с пониженной отпускной стоимостью. Мы не можем обеспечивать зарплаты, которые на сегодня будут конкурентными на рынке труда. Тем более при отсутствии людей в стране. Сегодня рабочие на предприятии работают сверхурочно – с персоналом самая большая проблема.