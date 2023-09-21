На какие товары повысятся цены уже с осени 2023 года?

Повышение цен на некоторые группы потребительских товаров эксперты прогнозируют уже этой осенью. Среди причин — война, повышение цен на топливо и инфляция, которая осенью-зимой может составить от 7 до 11 процентов. При этом эксперты предупреждают, что во время активных боевых действий и постоянных обстрелов инфраструктуры точно спрогнозировать, какими будут цены, очень сложно.

Повышение цен на бензин и дизельное топливо

Главной причиной повышения цен на бензин и дизельное топливо стало возвращение «топливных» налогов — акциза и НДС — к довоенному уровню. Кроме того, выросли мировые цены на нефтепродукты. Однако в Украине полностью изменили систему поставок горючего, которая стала более гибкой. Она слаженно работает, несмотря на военные действия и обстрелы.

По мнению экспертов, этой осенью цены на бензин и дизтопливо могут вырасти не более чем на две гривны за литр. Стоимость сжиженного газа может подняться на одну гривну, после чего мы будем зависеть только от мировых цен.

Как изменятся цены на мясо

Цены на мясо будут расти, что связано с увеличением затрат на топливо, электроэнергию и корма, а также из-за требований хранения. Однако окончательные цифры станут известны только к концу осени, когда соберут урожай кукурузы — основного комбикорма для скота. Эксперты полагают, что подорожание мяса возможно в октябре-ноябре, когда цены могут подняться на 5-10 процентов.

Сколько будет стоить «борщевой набор»

Резкого скачка цен на овощи ожидать не стоит, хотя они также будут зависеть от многих факторов. Эксперты прогнозируют повышение примерно на 10 процентов. Впрочем, этой осенью овощи должны быть дешевле, чем прошлой, так как увеличились посевные площади.

Например, стоимость картофеля осенью до полного сбора урожая прогнозируется на уровне 11 гривен за килограмм и даже может немного снизиться. Средняя стоимость лука составит примерно 20-30 гривен, моркови — 15-25 гривен, свеклы — 15-20 гривен, капусты — 10-15 гривен за килограмм.

Что касается фруктов, то осенью могут подорожать яблоки, так как их урожай в этом году будет значительно меньше, чем в предыдущем.

Насколько повысятся цены на яйца и молочку

Цены на яйца подрастут уже к концу сентября, а к концу осени их стоимость может составить 60-70 гривен за десяток. Ведь в холодное время года производство птицефабрик уменьшается, а расходы растут.

Будет повышаться стоимость сливочного масла и молока. В частности, на это могут оказать влияние возможные перебои в энергосистеме, что приведет к сложностям с хранением продукции.

Как повысятся цены на сахар

Стоимость сахара растет не только в Украине, но и во всем мире. До 15 сентября в нашей стране действовал запрет на экспорт сахара, что удерживало стабильный уровень цен. Однако по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, избежать повышения цены на сахар, при всем желании, не удастся, но рост составит всего 2-3 процента.

Крупы и масло: на что упали цены

Также осенью могут подорожать мука, все виды круп и макаронных изделий. На сколько повысятся цены, эксперты ответить пока затрудняются. По предварительным прикидкам, повышение составит 3-9 процентов. На рис цены могут вырасти на 20 процентов, и то в том случае, если его не станут скупать про запас мешками.

Но есть и приятные новости: гречневая крупа в течение года подешевела на 53 процента, и подорожания не ожидается. Также упало в цене растительное масло, так как сократился экспорт.

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