Дамба Хаджибейского лимана: будет ли проведен долгожданный капремонт

История с ремонтом дамбы на Хаджибеевском лимане, похоже, подходит к своему логическому завершению. Найден подрядчик, который согласился выполнить ремонтные работы дамбы, не что ОДесский городской совет готов выделить 62 млн гривен. Информацию об этом было размещено на платформе государственных закупок Prozorro.

О том, что дамба Хаджибеевского лимана находится в аварийном состоянии и под угрозой прорыва, мы писали еще в 2021 году.

Причем, аварийная она еще с 2003 года. А находится она на границе между Одессой и территорией Одесской области. Кроме того, в зоне риска, в случае ее прорыва, могут оказаться тысячи одесситов Суворовского района города.

Также напомним, что первая попытка отремонтировать дамбу была в декабре 2021 года. Управление капитального строительства Одесского горсовета даже заключило договор на ремонт аварийных участков дамбы. Тогда на работы планировали потратить 27 миллионов гривен, но в ноябре 2022 года договор был расторгнут.

Стоимость ремонта в этом году подорожала более чем в два раза и состовила 62 млн 192 тыс. гривен. Единственным «желающим», который вызвался ремонтировать дамбу, оказался «Ростдорстрой». Ремонтировать предприятие планирует пять участков дамбы, общая протяженность которых 600 метров. Список работ по каждой из них почти одинаков: демонтаж части старых конструкций, укрепление откоса дамбы, устройство волноотбойных блоков.

Согласно уведомлению, о намерениях «Ростдорстроя» заключить договоро, закончить все работы должны до конца 2024 года. Следует отметить, что «Ростдорстрой» уже выполнял подряды Одесского горсовета и ремонтировал объекты в Одессе, поэтому можно быть уверенным в том, что предприятие таки возьмется за дамбу и в этом году выполнит ряд работ.

Следовательно, если работы начнутся, жители приграничной зоны Хаджибеской дамбы смогут наконец-то спать спокойно и не переживать, что в случае обильных дождей нужно будет переезжать в другое место.

По оценкам специалистов, в случае прорыва Хаджибейской дамбы, будет затоплена территория около 23 кв. км (2300 га), пострадают тысячи человек. В зону возможного затопления попадают: железнодорожная ветка, свыше 50 предприятий и организаций, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, ООО «Инфокс» СБО «Северная» с иловыми площадками, учебные учреждения, роддом и Центр семейной медицины.

Будет нарушено энергообеспечение, водоснабжение и водоотведение Суворовского района Одессы и центральной части города. Учитывая вышесказанное, капитальный ремонт Хаджибейской дамбы стоит как никогда остро.

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Фото: Сайт Одесского горсовета, Prozorro.