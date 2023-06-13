В Одесской области древняя крепость оказалась под угрозой уничтожения — заявление эксперта

Ректор Одесского педагогического университета им. Ушинского, доктор исторических наук Андрей Красножон, посвятивший много лет исследованию Аккерманской крепости и выпустивший десятки научных работ и книг о ней, сообщил, что этот памятник архитектуры оказался под угрозой уничтожения из-за тендера на реставрацию, который выиграла компания, где нет профессиональных реставраторов.

Группа не профессиональных реставраторов из 6 человек (ООО «БПК Архитектор») выиграла тендер на освоение 22 миллионов гривен из госбюджета, за счет которых собирается снести часть комплекса въездных ворот Килийской башни, которую построил 600 лет назад молдавский правитель Стефан Великий.

В августе 1484 г. под сводом именно этих ворот торжественно въехал в крепость султан Османской империи, Баязид Вели, чем начат был 328-летний период турецкого владычества в Аккермане.

Из выставленных на Prozorro документов можно видеть, что эти гастролеры не имеют никакого представления ни о реставрации, ни об Аккерманской крепости. Единственным дипломированным реставратором в этой группе лиц есть некоторые Малышев, получивший соответствующий диплом аж в прошлом году. Он имеет ноль опыта работы как в деле реставрации подобных объектов, а также ноль осведомленности с самим памятником национального значения, которым является крепость. Например, в техзадании присутствует пункт о «восстановлении кладки монастырских стен» Ни монастыря, ни его стен на территории крепости не существует в природе Кроме того, указанная группа товарищей собирается загнать на памятник археологии национального значения экскаваторы и самосвалы для того, чтобы бодро выносить весь культурный слой в возрасте двух с половиной тысяч лет – и все это даже без привлечения археологов из Института археологии Академии наук и без предварительных охранных раскопок, как того требует Закон, —

написал Андрей Красножон на своей странице в фейсбуке.

Андрей Красножен требует отменить согласование, предоставленное Минкультом Украины в 2018 г. на проведение этого проекта. Вместо него историк предлагает разработать новый, адекватный проект противоаварийных работ по учету интересов памятника (прежде всего, ремонт башен № 20 и № 2, которые находятся под угрозой разрушения).

Международная научная общественность должна уведомить министерства культуры своих стран о запланированном вопиющем акте вандализма в Аккермане – значение этой крепости наднациональное – она принадлежит истории и культуре как минимум Румынии, Молдовы и Турции, а не только Украины, —

резюмировал свою позицию Андрей Красножон.

Напомним, что о старте тендера на ремонт Аккерманской крепости мы писали ранее.

Также ранее археологи при содействии сотрудников коммунального предприятия «Фортеця» восстановили и открыли ранее замурованный и заброшенный «княжеский» вход в старинную цитадель начала XV века. Цитадель в Аккерманской крепости — это наиболее укрепленная и важная часть крепости, именно здесь размещался комендант и офицеры гарнизона, хранились казна и арсенал, в темнице содержались узники.

Фото: иллюстративное