Представители Министерства образования прибыли вместе с руководством Одесского национального университета имени Мечникова для обсуждения процесса объединения двух высших учебных заведений. Однако студенты не допустили делегацию в здание, требуя объяснений относительно критериев объединения университетов.

Студенчество также выразило возмущение отсутствием предварительных консультаций с трудовым коллективом по реорганизации. После нескольких неудачных попыток попасть в здание под крики «позор» делегация МОН вынуждена была покинуть территорию университета.

Стоит отметить, что согласно решению Кабинета Министров Украины, Одесскую юридическую академию планируют присоединить к ОНУ имени Мечникова. Это решение вызвало сопротивление как среди студенчества, так и среди преподавателей учебного заведения.

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