Каждый звонок на линию 103 — это вызов. Вызов профессионализма диспетчеров, парамедиков, врачей неотложных состояний, ведь трудно предсказать, с какими обстоятельствами столкнутся медицинские работники. Неожиданности могут встретиться уже на пути к пациенту: пробки, угроза вражеских обстрелов, и люди, нуждающиеся в помощи, иногда имеют асоциальное окружение.

Ни одна другая работа не даст столько адреналина

Свой первый вызов Леонид Юзичук, врач неотложных состояний седьмой подстанции Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области (Центр), запомнил на всю жизнь — и не потому, что он первый.

— Это был бездомный, у которого открылось кровотечение. Мы вовремя доставили его в больницу, но поведение и «аромат» пациента вряд ли забуду.

Сегодня медик уже уверен: работа и не такие сюрпризы может подбрасывать. Но выбор профессии был осознанный.

— Буду откровенным. Я родом из Ровенской области, быть медиком всегда хотел, поступил в Одесский национальный медицинский университет. Я был просто в восторге от Одессы, очень хотел здесь остаться, а на нашу специализацию не всегда много желающих, поэтому и выбрал именно ее. Однако когда проработал несколько лет, понял — это лучшее, что я мог выбрать. Когда удается человека спасти — такой адреналин, такая энергия положительная тебя наполняет, — это не описать! Поверьте, мне есть с чем сравнить, ведь параллельно я еще работаю рентгенологом в поликлинике.

Леонид Юзичук

— А были случаи, когда вы оказались бессильными?

— К сожалению. Это был подросток с ДЦП. Родители оставили больного ребенка на младшего брата. Приступ, судороги, мы долго реанимировали ребенка, однако мальчик умер.

— Как удается или не удается справиться со своими эмоциями во время таких случаев?

— Конечно, ты переживаешь. Хотя нас в университете учат, что близко к сердцу каждое чужое горе принимать нельзя, необходимо эмоции контролировать, но разве это возможно? Очень важно в совершенстве знать свое дело, помощь оказывать качественно, чтобы самому себе сказать: я все сделал правильно. К тому же, каждый такой случай мы анализируем на специальной комиссии.

— За время вашей работы выгорание случалось?

— Слава Богу, нет. Заряжаюсь мыслями о количестве спасенных. А еще иногда забавные пациенты попадаются.

— Расскажите.

— Вызов к бабушке с сердечной недостаточностью, в результате которой у женщины возник отек легких. В таких случаях нельзя лежать, сидеть надо. Мы бабушку сажаем, а она постоянно ложится. И при очередной нашей попытке говорит: «Вот если бы ты рядом со мной лег, я еще ого-го!». И смешно, и грешно. Мы тогда справились, с женщиной было все хорошо, но смеялись, вспоминая этот случай, неоднократно.

Каждая работа меняет человека, накладывает отпечаток на его характер. Чувствует изменения в себе и Леонид.

— Решения стал быстрее принимать, замечаюкаждую мелочь, знаете, какая-то проблема, даже жизненная, а мозг начинает сразу анализировать, искать оптимальное решение.

— Что считаете самым трудным в своей работе?

— На данный момент это, наверное, оказание помощи после прилетов. К такому сложно привыкнуть.

Парамедики должны заменить всех врачей

За сутки Центр обрабатывает около 1200-1500 вызовов, поступающих на единый номер 103 единой оперативнойдиспетчерской службы, которая координирует всю нашу работу.

— Поэтому работы у нас хватает, — рассказывает Федор Михайлюк, начальник Одесской станции скорой медицинской помощи, — Эта работа сложная, ведь наши парамедики должны за считанные минуты установить предварительный диагноз. В обычных обстоятельствах мы лечим заболевания у узких специалистов, а здесь наши работники должны заменить их всех, поэтому без основательных профессиональных знаний и навыков не обойтись. Они не могут ошибиться, ведь от этого зависит, какой именно протокол неотложной помощи следует применить, чтобы стабилизировать человека и оперативно доставить в профильную больницу или отделение. Только представьте, какой это стресс — понимать, что от твоего решения зависит человеческая жизнь! Именно поэтому в нашей профессии нет случайных людей. Попав к нам, человек либо очень быстро меняет место работы, либо остается навсегда.

Федор Михайлюк

Кто приедет на вызов?

— Очень часто человек, вызывающий бригаду скорой, не понимает, почему ему задают дополнительные вопросы. Сердится, ведь считает, что диспетчер просто тратит такое драгоценное время.

— Наши работники, как никто, понимают важность каждой секунды. Однако дежурный должен понимать, какую бригаду и в каком составе лучше направить к пациенту, — объясняет Федор Михайлюк, — Недавно в системе экстренной медицинской помощи (ЭМП) состоялась реформа, и в составе бригады есть или парамедик (раньше эта должность называлась фельдшер, имеет среднее медицинское образование), или врач неотложных состояний (работает с более угрожающими случаями и имеет высшее медицинское образование). Поэтому в зависимости от того, какое состояние у пациента, дежурный доставляет на место ту или иную бригаду.

— А есть еще какие-то существенные изменения после реформы экстренки?

— Да. Изменилась подготовка парамедиков (бывших фельдшеров), которая направлена на углубление навыков именно по оказанию экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Кроме того, водитель скорой отныне «экстренный медицинский техник». Пройдя соответствующее обучение, он является не просто водителем транспортного средства, а членом экипажа ЭМП. В случае необходимости техник участвует, например, в проведении сердечно-легочной реанимации и т.д.

— А бывает так, что парамедик колеблется относительно постановки диагноза или каких-то действий. Что тогда он должен делать?

— Не часто, но случается. Звонит нашему дежурному врачу, при необходимости — консультируемся с другими специалистами.

Сейчас медики экстренки постоянно углубляют свои знания, приобретают дополнительные навыки, чтобы качественнее оказывать медицинскую помощь одесситам на вызовах.

— Пределов совершенству нет. В нашей структуре есть учебно-тренировочный отдел, где работники проходят регулярное обучение, мы совершенствуем навыки работы по международным протоколам, обмениваемся опытом, ведь наша работа, прежде всего, командная. От слаженности экипажей не в последнюю очередь зависит результат.

Ккроме того, Одесская станция скорой медицинской помощи сотрудничает с иностранными коллегами.

— Так, недавно наши бригады участвовали в тренировках ЭМП в Польше. Наши врачи и парамедики также прошли недельные курсы по аэромедицинской эвакуации. И это далеко не полный перечень международных мероприятий, в которых наши сотрудники участвуют и делятся собственным опытом работы в условиях войны.

Работа 24/7

Наталья Медвидь

— Экипажи ЭМП работают посуточно, так и я работала (ведь раньше была врачом на скорой), — рассказывает Виктория Медвидь, начальник отдела медицины катастроф и гражданской защиты Центра, — Теперь у меня обычный рабочий день, который длится 24/7.

— То есть?

— Одна из моих обязанностей — организовывать и координировать работу наших бригад, в том числе и на местах прилетов, а это преимущественно ночью.

— И как вы справляетесь с такой нагрузкой?

— Привыкла еще со времен работы в бригаде скорой. Конечно, устаю, но когда работа любимая, все переносится легче.

— Семья не обижается, что Вы столько времени проводите на работе?

— Нет. У меня муж водитель на экстренке, так что понимает.

Скорая не приедет во время тревоги?

— Вернемся к работе на местах попаданий. Насколько мне известно, экстренцы не разрешают работать, пока не отменят воздушную тревогу.

— Это действительно так. После гибели медиков и работников ГСЧС во время повторных вражеских атак такой запрет действительно есть. Однако мы смотрим по ситуации: если есть информация об угрожающем состоянии пострадавших, то все равно выезжаем, ведь можно не успеть.

— Кто принимает такое решение?

— В том числе и я.

— Не страшно, ведь вы выезжаете вместе с экипажами?

— А что поделаешь? Есть ранения и травмы, которые не ждут.

— Насколько сложно организовывать работу бригад?

— Есть свои моменты, но со временем вырабатывается определенный алгоритм. Опыт постоянно дорабатывается. Вот, например, работа наших экипажей после прилетов. Если это возле многоэтажных домов, то почти все пострадавшие находятся рядом друг с другом, а если в частном секторе — надо побегать по дворам, поэтому за счет расстояния необходимо и бригад планировать больше.

— Возникает ли желание сменить работу?

— Времени подумать об этом нет. Здесь моя семья, любимая работа и пациенты, которые на нас полагаются. Помню, еще во время работы врачом на скорой вовремя и точно поставила одной женщине диагноз, чем спасла жизнь. Почему-то ей удалось меня найти только через три года, но ее «спасибо» я никогда не забуду.

27 мая — День экстренной медицинской помощи

Ежедневно в Одесской области круглосуточно работает 180 бригад в 95 местах дислокации — это станции, подстанции, пункты постоянных базирований.

Они не только оказывают ЭМП, обеспечивают экстренную медицинскую перевозку, оказывают экстренную консультативную медицинскую помощь, а еще осуществляют перевозку пациентов между населенными пунктами разных областей, например из больниц Херсона.

Их работа — борьба за нашу жизнь. Несмотря на усталость, невысокую заработную плату, выгорание и иногда упреки близких в нехватке времени для семейных дел, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области совершают тихий ежедневный подвиг. В честь профессионального праздника мы искренне вас благодарим и, согласно вашим традициям, не желаем «спокойных ночей» и не говорим «до свидания».

Однако поздравляем с почетной наградой, полученной несколько дней назад, — полученным в нелегкой борьбе третьим местом на Всеукраинском чемпионате бригад ЭМП «Карпатское медицинское ралли-2025».

Карпатское медицинское ралли. Команда Одесской области

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